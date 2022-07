Focus su GTA 6, Red Dead Online non riceverà più grandi aggiornamenti

Red Dead Online non riceverà più aggiornamenti importanti a contenuti perché Rockstar Games ha bisogno di maggiori risorse interne per lo sviluppo del prossimo Grand Theft Auto (GTA), titolo confermato a febbraio e il cui sviluppo è stato definito "avviato e a buon punto".

La software house è uscita alla scoperto dopo che per settimane la community di Red Dead Online s'interrogava sul futuro del titolo, tanto che qualcuno ha proposto di fargli il funerale il 13 luglio, a un anno di distanza dall'ultimo importante update dei contenuti.

"Negli ultimi anni abbiamo costantemente spostato più risorse di sviluppo verso il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto - capendo più che mai la necessità di superare le aspettative dei giocatori e far sì che il prossimo capitolo fosse il migliore possibile. Di conseguenza, stiamo apportando alcune modifiche al modo in cui supportiamo Red Dead Online", ha scritto Rockstar in un post sul blog.

Per quanto riguarda il futuro di Red Dead Online, "oltre a eventi speciali stagionali e miglioramenti dell'esperienza - più altre modifiche per migliorare e mantenere un ambiente sano di Red Dead Online - abbiamo in programma di sfruttare le modalità esistenti e aggiungere nuove missioni telegramma quest'anno, anziché fornire importanti aggiornamenti tematici dei contenuti come negli anni precedenti".