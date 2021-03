GTA Online: tempi di caricamento ridotti del 70%, Rockstar ricompensa un modder

Nonostante i sette anni sul groppone, Grand Theft Auto V continua ad appassionare migliaia di giocatori. A dirla tutta, è più precisamente GTA Online a stregare tutt'oggi i fan del gioco, complici le numerose espansioni rilasciate da Rockstar in tutti questi anni. In vista dell'imminente debutto su next-gen, l'avventura free roaming si aggiorna per risolvere uno dei suoi più grandi difetti: i tempi di caricamento. Cosa più importante: la soluzione arriva da un "semplice" utente.

GTA Online e i caricamenti da incubo: un modder provvede al fix



Pochi giorni fa, un utente di Github noto come tostercx (o T0ST) è riuscito nell'intento di risolvere uno dei più grandi problemi di GTA Online, riducendo la durata dei lunghi - anzi, lunghissimi - caricamenti che, su PC, attanagliano il gioco multiplayer da tempo immemore.

Ebbene, il modder è stato in grado di ridurre di circa il 70% i tempi di caricamento di GTA Online. Il processo di risoluzione, a detta di T0ST, non è stato troppo complesso: il problema dei caricamenti sembra essere legato a un "piccolo" errore di programmazione, risalente all'apertura dei server di GTA V. Il rallentamento è causato, di fatto, dal collo di bottiglia generato dall'utilizzo di un singolo thread della CPU - un'evidente svista del team di Rockstar.

T0ST ha dunque condiviso una dettagliata analisi del problema, illustrando i principali passaggi che lo hanno condotto al fatidico fix; a questo link trovate la documentazione completa. Il fix in questione è stato poi pubblicato online tramite Github, per tutti gli utenti interessati.

Arriviamo allo scorso lunedì, 15 marzo, giorno in cui Rockstar Games ha ufficializzato il fix di tostercx: con il prossimo aggiornamento ufficiale di Grand Theft Auto V, i tempi di caricamento della versione PC di GTA Online saranno effettivamente ridotti.

In un comunicato condiviso con la redazione di PC Gamer, il team di sviluppo parla del prezioso contributo del modder: "Dopo un'indagine approfondita, possiamo confermare che il giocatore T0ST ha, in effetti, svelato un aspetto del codice di gioco relativo ai tempi di caricamento per la versione PC di GTA Online, aspetto che potrebbe essere migliorato", ha affermato Rockstar Games. "Come risultato di queste indagini, abbiamo apportato alcune modifiche che saranno implementate in un prossimo aggiornamento del titolo".

Oltre ai dovuti ringraziamenti, gli autori di Grand Theft Auto hanno anche ricompensato il lavoro di tostercx: il modder ha ricevuto 10.000 dollari, tramite il programma Bug Bounty. Solitamente, l'iniziativa di Rockstar Games riguarda la scoperta di falle di sicurezza e di altri problemi legati ai giochi online della software house. Il fix di T0ST non rientrerebbe nel programma, ma in questo caso lo studio statunitense ha deciso di fare un'eccezione.