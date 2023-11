GTA 6: l'IA generativa potrebbe essere utilizzata per i dialoghi

Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, si è espresso in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la creazione di videogiochi. Il vertice dell'azienda che possiede Rockstar Games ha dichiarato che l'utilizzo dell'IA generativa potrebbe rendere i personaggi non giocanti (NPC) "più interessanti e divertenti".

Negli ultimi mesi si è aperto un forte dibattito sull'uso dell'IA, tanto che la stessa Take-Two ha preso parte alla contrattazione con il sindacato degli attori dei videogiochi, SAG-AFTRA, in seguito agli scioperi approvati con larga maggioranza dagli addetti ai lavori.

Proprio in merito ai suddetti scioperi, che stanno coinvolgendo diversi settori tra cui anche quello cinematografico, Zelnick ha detto che "GTA 6 è stato completamente protetto" da eventuali ritardi nel caso in cui gli attori decidessero di scioperare. Questo potrebbe tradursi nell'utilizzo dell'IA per i dialoghi a partire già dal prossimo kolossal di Rockstar, di cui potremo ammirare il primo trailer a dicembre.

Ma in che modo l'IA renderebbe gli NPC migliori? Allo stato attuale, le interazioni con questi personaggi avvengono attraverso gli script, di conseguenza sono sempre uguali. L'IA, invece, consentirebbe di rendere i dialoghi più vari, profondi e, soprattutto, imprevedibili.

D'altronde, come ricorda lo stesso CEO, "tutti ci stanno lavorando" in quanto le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale appaiono incredibilmente vaste. Un cambio di passo interessante, perché alcuni mesi fa fu proprio Zelnick a sostenere che l'IA non avrebbe reso Grand Theft Auto un gioco migliore.

Tuttavia, Zelnick ha anche spento l'entusiasmo sui costi che a primo impatto possono sembrare convenienti attraverso il taglio della spesa per chi si occupa di scrivere o doppiare i dialoghi. "Potrà essere migliore, ma quasi certamente non sarà più veloce o economica".

In ogni caso è innegabile che l'avvento dell'IA abbia attirato l'interesse di molti grandi publisher. Proprio nei giorni scorsi, Microsoft ha stretto un accordo con Inworld AI per sviluppare una serie di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per la creazione di videogiochi. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito e preoccupato molte figure coinvolte.