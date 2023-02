Take-Two: l'intelligenza artificiale non avrebbe reso Grand Theft Auto un gioco migliore

Le tecnologie di intelligenza artificiale basate sul machine learning potrebbero contribuire a rendere i mondi di gioco più fedeli, più vivi e più imprevedibili, oltre che capaci di adattarsi all'operato del giocatore. Sarebbe stato un contributo decisamente importante anche all'interno dei videogiochi di precedente generazione basati su mondo aperto, come Grand Theft Auto e The Witcher. Benché GTA V abbia senz'altro un buon sistema di IA, è ben diverso da un supporto di tipo machine learning, che potrebbe rendere il gioco variegato nel corso del tempo e sempre stimolante con una reazione degli NPC articolata, basata su una moltitudine di dati e su processi di apprendimento automatico.

Ma le compagnie che realizzano videogiochi di grande portata come quelli citati non hanno mai sviluppato proprie tecnologie di intelligenza artificiale così avanzate. E Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, il colosso che detiene i diritti di pubblicazione di GTA, ne spiega i motivi in occasione di un meeting con gli investitori. Zelnick ha dato una lunga risposta quando è stato incalzato sul crescente successo delle moderne tecnologie IA come ChatGPT, evidenziando il suo scetticismo sul clamore tecnologico che è venuto a crearsi nel recente periodo.

Detto questo, è "davvero entusiasta" degli attuali progressi compiuti dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico e ritiene che questi strumenti possano ridurre i costi di sviluppo dei prossimi videogiochi. "Adesso gli studenti pensano che possono chiedere a ChatGPT di fare i compiti per loro" ha detto ancora Zelnick, che si chiede cosa succederebbe nel caso in cui tutti gli studenti di una classe presentassero lo stesso compito all'insegnante. "ChatGPT è come una calcolatrice. Quando io andavo a scuola non c'erano le calcolatrici e dovevo imparare la matematica per fare i conti. Ma, dopo, quando sono arrivate, alcuni genitori hanno pensato che per i loro figli non fosse più necessario imparare a fare i conti, perché c'erano le calcolatrici. Con ChatGPT è lo stesso" ha detto Zelnick, secondo un resoconto di IGN.

"Stiamo entrando in un'era molto entusiasmante con nuovi strumenti che consentiranno ai nostri team e ai team dei nostri concorrenti di fare cose davvero interessanti in modo più efficiente. Ma questo non vuol dire che qualcuno potrà creare facilmente un rivale di Grand Theft Auto che possa essere migliore di quest'ultimo".

Zelnick ha parlato anche di cloud gaming e ha riconosciuto che Take-Two è stata una delle prime sostenitrici di Google Stadia, il quale ha recentemente chiuso i battenti. "Il cloud gaming è una tecnologia, non un modello di business", ha affermato. "È una tecnologia di distribuzione. E la nostra visione è che una distribuzione più ampia è sempre una buona cosa nel settore dell'intrattenimento. Se riusciamo a raggiungere più consumatori con le nostre proprietà intellettuali, per noi è un successo, fintanto che i termini hanno un senso. Ampliare le modalità di distribuzione con ogni probabilità porterà a una riduzione dei costi di distribuzione".

"Detto questo, non ho mai pensato che il cloud gaming potesse rappresentare un cambiamento. Perché se sei disposto a spendere 60 o 70 dollari per un gioco, allora sei disposto anche a spendere per acquistare una console. Quindi portare titoli di alta qualità ai consumatori che non hanno una console avrà probabilmente un effetto marginale, ma non credo che sarà una rivoluzione nel business".

Ricordiamo, infine, che Grand Theft Auto 6 è stato confermato ufficialmente, ma che non ci sono dettagli sulla possibile data di rilascio.