Gran Turismo 7 arriverà su PS4 oltre che su PS5: i fan attaccano Sony

Benché il nuovo capitolo di Gran Turismo fosse stato annunciato come titolo esclusivamente next-gen, arriverà anche su PS4. Lo si apprende in un'intervista a Hermen Hulst, responsabile dei Worldwide Studios di PlayStation, pubblicata sul PlayStation Blog.

"Non puoi costruire una community di oltre 110 milioni di possessori di PS4 per poi abbandonarli. Sarebbe una brutta notizia per i fan di PS4 e, francamente, per noi rappresenterebbe una perdita economica. Nei casi in cui ha senso sviluppare un titolo sia per PS4 che per PS5 – come per Horizon Forbidden West, il prossimo God of War, GT7 – continueremo a farlo".

Gran Turismo 7 su PS4 e PS5

"Allo stesso tempo è importante avere dei giochi solo per PS5, e questo è il caso di Returnal e di Ratchet" specifica ancora Hulst. Ricordiamo che Returnal è stato rilasciato lo scorso 30 aprile, mentre Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà il prossimo 11 giugno, con la promessa di offrire subito una grafica di tutto rispetto sulla nuova console.

Gran Turismo 7, dunque, sarà un gioco cross-gen e arriverà sia su PS4 che su PS5. Una notizia che ha indispettito molti fan del mondo PlayStation, anche per le modalità con cui è arrivata, ovvero con una risposta in un'intervista pubblicata sul blog e che tratta temi più ampi. C'è anche chi ha parlato di "marketing ingannevole" da parte di Sony che, ricordiamo, aveva annunciato Gran Turismo 7 come titolo next-gen.

Sembrano, comunque, circostanze che dipendono dalla crisi sanitaria in corso, che sta rallentando non solo la diffusione di PS5, ma anche lo sviluppo dei videogiochi. Infatti, Gran Turismo 7 era già stato rinviato al 2022. Inoltre, anche God of War 2: Ragnarok (titolo non definitivo) non arriverà prima del 2022. Anche quest'ultimo sarà un titolo cross-gen.