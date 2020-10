Google Stadia: supporto allo streaming su rete mobile non più sperimentale

Google Stadia ha abilitato un supporto migliorato per lo streaming attraverso dati mobili, già disponibile in modalità Beta dall'estate. L'app Android di Stadia, infatti, presenta una nuova opzione che consente di abilitare o disabilitare lo streaming su rete mobile, mentre questo prima era possibile solo recandosi tra le opzioni sperimentali. Bisogna aggiornare l'app di Stadia alla versione v2.36 per poter usufruire del supporto.

In altri termini, è adesso possibile usufruire del servizio di cloud gaming anche con la rete mobile, senza necessariamente ricorrere al Wi-Fi. Solo che il supporto è limitato alla risoluzione 720p, per evidenti limitazioni di carattere prestazionale. Google, inoltre, ricorda agli utenti che useranno circa 2,7 GB all'ora con lo streaming a 720p. La nuova opzione si trova nel menù Prestazioni dell'app di Stadia.

Quando Stadia è abilitato al funzionamento tramite rete mobile appare una nuova icona sulla schermata principale. In assenza della rete Wi-Fi, inoltre, smetterà di funzionare il controller Stadia, che si connette al dispositivo proprio attraverso questo tipo di rete. I giocatori, quindi, dovranno ricorrere a un controller Bluetooth o cablato. Una recente apertura da parte di Google Stadia ai controller di terze parti è arrivata recentemente con il supporto ai controller di PS4 e Xbox One.

Parliamo di un supporto molto significativo soprattutto se si affermeranno definitivamente le reti 5G che promettono stabilità e prestazioni paragonabili a quelle delle rete domestiche anche in mobilità.

L'arrivo di Xbox Game Pass con servizio di cloud gaming integrato rappresenta ovviamente una sfida per Google Stadia, e anche Amazon ha divulgato i suoi piani in tal senso con Luna. Sono solamente alcuni degli stimoli alla base della ricerca del continuo miglioramento di Stadia, che fino a oggi ha prestato il fianco a non poche critiche da parte della community dei giocatori.