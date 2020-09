Amazon Luna lancia la sfida a Google Stadia e Microsoft xCloud: debutto a ottobre

Si chiama Luna (ex Project Tempo) la risposta di Amazon a Microsoft xCloud e Google Stadia. La piattaforma di cloud gaming entrerà in "accesso anticipato" questo ottobre e al momento è possibile iscriversi per ricevere un invito solo negli Stati Uniti. Non ci sono informazioni sulla disponibilità internazionale. Amazon Luna supporterà dispositivi Fire TV, PC, Mac e iOS fin da subito, mentre la compatibilità con Android arriverà poche settimane dopo.

Oltre alla piattaforma (che si regge su AWS), Amazon ha realizzato un controller con supporto ad Alexa per l'avvio di giochi con la voce, acquistabile a 49,99 dollari durante l'early access. Anziché comunicare con il display tramite Bluetooth, il gamepad di Luna si connette direttamente al cloud via Wi-Fi (Amazon parla di Cloud Direct) per ridurre la latenza di 17-30 millisecondi. In ogni caso, Amazon Luna supporterà anche i classici controller Bluetooth e le tastiere.

Amazon Luna punta a offrire un'esperienza di gioco fino alla risoluzione 4K e 60 fps, anche se inizialmente il servizio sarà bloccato al 1080p e 60 fps. Amazon consiglia una linea Internet a 10 Mbps per il Full HD o una a 35 Mbps per il 4K.

Per quanto riguarda l'offerta, Amazon Luna è un servizio ad abbonamento. L'accesso all'esperienza base di Luna, Luna+, costa 5,99 dollari al mese e dà accesso a un canale con un'ampia selezione di giochi di vari sviluppatori, giocabili su due dispositivi simultaneamente. Entro la fine dell'accesso anticipato, Amazon conta di avere circa 50 titoli su Luna+ tra cui Control, Resident Evil 7, Tacoma, Metro Exodus e The Sexy Brutale.

Gli abbonati avranno l'opzione iscriversi a canali aggiuntivi, ognuno dei quali sarà specializzato oppure ospiterà i giochi di uno determinato editore. Il primo a salire sul treno di Amazon Luna è Ubisoft, con un canale con circa 50 giochi durante l'early access e l'arrivo di titoli futuri al day one tra cui Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising.

In totale Amazon Luna offrirà quindi un centinaio di giochi, più dei 90 di Stadia e meno degli oltre 150 di Game Pass, con Microsoft che ha recentemente aggiunto xCloud al servizio di abbonamento Game Pass Ultimate. Ovviamente Luna non si fa mancare anche l'integrazione con Twitch: le pagine dei giochi mostreranno gli streaming in corso per quel determinato titolo, e cliccandoci sopra sarà possibile vederli su Twitch.

Su Twitch, invece, se uno streamer sta giocando un titolo della libreria di Amazon Luna, gli spettatori potranno cliccare su un link per iniziare a giocarci anche loro su Luna - a patto ovviamente di essere abbonati. Anche se Luna sarà disponibile sui dispositivi iOS dal primo giorno, non si tratterà di un'app nativa. Luna arriverà come Progressive Web Application (PWA), cioè un applicativo basato sul browser che apparirà come un'app standard. In questo modo, Amazon sfuggirà all'App Store di Apple e alle sue commissioni.