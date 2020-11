Google Stadia sta arrivando su iOS sotto forma di web app

Dopo Microsoft e Nvidia, anche Google ha annunciato l'arrivo del servizio di cloud gaming Stadia su iOS, sotto forma di web app per aggirare le restrizioni dell'App Store. A differenza di Microsoft xCloud, atteso su iOS il prossimo anno, Google intende procedere con un test pubblico già nelle prossime settimane.

Lo scorso agosto Apple ha illustrato la sua visione sui servizi di cloud gaming sui prodotti iOS, mettendo nero su bianco che lo sbarco all'interno dell'App Store è possibile a patto che ogni titolo proposto da questi servizi cloud sia presente individualmente sull'App Store, in modo che possa analizzarlo per approvarlo. Ovviamente si è trattato di un'apertura a metà (a essere gentili…) che ha portato Microsoft a criticare la posizione di Apple. Ciononostante, la casa di Redmond ha successivamente preferito puntare all'unico escamotage possibile, ossia lavorare a una web app di xCloud per iOS. E così hanno deciso di fare sia Google che Nvidia.

L'annuncio della casa di Mountain View arriva a un anno dal debutto pubblico di Stadia. Google non ha rivelato quante persone si sono iscritte a Stadia o abbonate al servizio Pro, ma ha dichiarato che sono stati introdotti sulla piattaforma oltre 80 giochi, e si arriverà a oltre 135 entro fine anno. Google ha inoltre inserito oltre 100 nuove funzionalità, tra cui il recente "Family Sharing". La libreria include inoltre 50 giochi Stadia Pro resi disponibili gratuitamente dal lancio, con oltre 30 titoli attivi al momento (alcuni lo sono stati per un tempo limitato).

Google ha infine annunciato un'offerta a tempo limitato: chi prenota Cyberpunk 2077 per Stadia (o lo acquista prima del 17 dicembre) riceverà Stadia Premiere Edition (include un controller Stadia e Chromecast Ultra). Il gioco sarà disponibile dal 10 dicembre su PC, Xbox One, PS4 e Stadia, con le versioni PS5 e Xbox Series X attese successivamente.