GeForce NOW, il cavallo di Troia per far tornare Fortnite sull'iPhone

GeForce NOW, la piattaforma di cloud gaming di Nvidia, continua a crescere e punta in alto con l'arrivo in versione beta a partire da oggi dello streaming dei giochi su iOS tramite il browser Safari. Questa possibilità richiede l'uso di un gamepad, quindi i giochi con tastiera e mouse non saranno disponibili a causa di chiare limitazioni hardware.

Forte di 5 milioni di utenti registrati, oltre 750 giochi accessibili, 250 publisher coinvolti e ben 15 milioni di ore di giochi "streammate" ogni mese, la piattaforma da Nvidia punta a diventare il "cavallo di Troia" per riportare Fortnite sui dispositivi Apple, in seguito ai dissidi tuttora in corso tra Epic Games e la casa di Cupertino.

Non a caso Nvidia sta lavorando proprio con Epic Games per "abilitare una versione touch-friendly di Fortnite, anche se questo comporterà dei ritardi nella disponibilità del gioco". Nvidia ricorda infatti che sebbene la libreria GeForce NOW sia meglio godibile su dispositivi mobili con un gamepad, il touch è il modo in cui oltre 100 milioni di utenti interagiscono principalmente con i giochi.

Ma non c'è solo Fortnite in arrivo: Nvidia ricorda il recente approdo di Watch Dogs Legion con RTX, Among Us e Assassin's Creed Valhalla e presto sarà la volta di Cyberpunk 2077, anche lui con effetti di ray tracing attivi. Proprio perché molti giochi in futuro offriranno il ray tracing, comportando una maggiore mole di lavoro per i server, Nvidia ha spiegato che sta lavorando al miglioramento della qualità del servizio e continuerà a farlo in futuro.

Dopo Steam, Epic Games Store e Ubisoft Connect, prossimamente arriverà anche il supporto a GOG, novità che espanderà ancora la gamma di titoli disponibili. "Non abbiamo ancora una tempistica precisa, arriveranno presto ulteriori informazioni", ci ha comunicato Nvidia. Inoltre, a partire dal primo trimestre del prossimo anno l'esperienza basata su browser Chrome webRTC si espanderà su più piattaforme.

Potete sperimentare GeForce NOW anche gratis, con accesso standard e sessioni di gioco di un'ora. Il piano Founders da 5,49€ al mese prevede un accesso senza attesa prioritario ai server di gioco, sessioni di gioco estese e la possibilità di godere del ray tracing nei titoli che lo supportano. È possibile abbonarsi per sei mesi a 27,45€ risparmiando così un mese di abbonamento.