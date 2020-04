Google Stadia Gen 2: nuovo hardware e machine learning per migliorare il servizio

Google non molla e, nonostante il difficoltoso lancio della prima generazione, sta lavorando su un potenziamento di Google Stadia. Secondo quanto ha riferito StadiaCast, una fonte affidabile quando si tratta di indiscrezioni sul servizio di cloud gaming di Google, uno sviluppatore avrebbe rivelato di essere al lavoro, così come altri suoi colleghi, sulla Gen 2 di Stadia.

Google sembra intenzionata a fornire gli strumenti che possano consentire agli sviluppatori di sfruttare al meglio il nuovo hardware e di offrire esperienze di gioco superiori rispetto a quelle consentite dalla prima generazione, limitata da una serie di problemi tecnici e da un catalogo titoli insufficiente (oltre al business model contorto).

Naturalmente c'è una sfida con gli altri proprietari di piattaforme di gioco: Microsoft e Sony stanno per lanciare le loro nuove console quest'anno, Xbox Series X e PlayStation 5, e Google dovrà assicurarsi di avere hardware altrettanto competitivo nei propri datacenter. Il suo vantaggio è ovviamente di non richiedere ai giocatori l'acquisto di nuovo hardware.

Secondo una fonte separata, Google starebbe allo stesso tempo lavorando su una piattaforma di machine learning al fine di facilitare lo sviluppo di videogiochi per Stadia. Si tratta del cosiddetto Project Chimera, una soluzione di apprendimento automatico di Google che potrebbe essere utilizzata dai piccoli team indipendenti per sviluppare enormi titoli open world senza compromessi in termini di portata e dettagli. "E se un team di 14 persone potesse creare un mondo della portata di World of Warcraft?" ha detto Erin Hoffman-John, head of creative for R&D di Stadia, a MCVUK. "Questi lavori prevedono la creazione di contenuti ripetitivi: si tratta di impiegare il 70% del lavoro nella creazione di contenuti e il 30% per il codice".

Project Chimera è una GAN (Generative Adversarial Network), funzionalmente simile a ESRGAN, una rete neurale che i modder hanno utilizzato per migliorare le texture dei vecchi giochi. Il progetto Chimera ha tuttavia applicazioni molto più ampie. Addestrando il bot di intelligenza artificiale su regole di gioco, risorse e gameplay, gli sviluppatori saranno in grado di utilizzare la rete neurale per generare spazi del mondo di gioco, NPC e missioni.

Hoffman-John ha anche detto che gli sviluppatori potrebbero sfruttare il machine learning per il debug dei loro giochi. Il sistema, infatti, potrebbe potenzialmente fornire ai piccoli team di sviluppo feedback su bug e problemi di bilanciamento, che normalmente richiedono centinaia di beta tester. Project Chimera dunque potrebbe essere un'altra importante freccia all'arco di Google per migliorare Stadia, anche se rimangono ignote le tempistiche per la disponibilità della tecnologia.

Intanto, una boccata d'ossigeno per Stadia arriva dopo l'accesso libero per due mesi.