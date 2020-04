Google Stadia Pro gratuito per due mesi: ecco come si attiva

Google ha annunciato con un post sul proprio blog che Google Stadia sarà gratuito per due mesi nei 14 paesi in cui il servizio è disponibile. L'obiettivo è di dare sollievo alle persone costrette a rimanere a casa per combattere la diffusione del Coronavirus.

"Stiamo affrontando un momento molto difficile e se mantenere la distanza sociale è oggi più importante che mai, rimanere a casa per lunghi periodi può farci sentire un po’ isolati. I videogiochi diventano così uno dei tanti e preziosi strumenti che ci permettono di socializzare con gli amici e con la famiglia, anche rimanendo a casa" è quanto si legge sul blog.

Nel momento in cui scriviamo Stadia è disponibile gratuitamente per due mesi per coloro che sono già abbonati al servizio. Ovvero che hanno acquistato Stadia Premiere Edition. Si parla di roll out completo nelle prossime 48 ore, il che sembra indicare che lo sblocco libero per i vari account Gmail verrà effettuato progressivamente nelle prossime ore. In un documento che abbiamo ricevuto da Google si legge:

Accedere a Stadia è ora gratuito per chiunque abbia un indirizzo Gmail; è possibile iscriversi su Stadia.com

Fino a 1080p/60 FPS con audio stereo

Acquista e conserva i giochi che preferisci

Novità 8 aprile 2020: iscriviti a Stadia ricevi due mesi gratuiti di Stadia Pro

Inoltre, tutti coloro che si registreranno su Stadia.com riceveranno due mesi gratuiti di Stadia Pro e l’accesso immediato a nove giochi, tra i quali GRID, Destiny 2, The Collection e Thumper. Sarà possibile acquistare altri giochi direttamente dallo store, con i quali potrete giocare anche se deciderete di annullare il vostro abbonamento a Stadia Pro.

Dal blog: "Considerando l’aumento del traffico Internet, dovuto alla presenza di un numero maggiore di persone nelle proprie case, vogliamo essere responsabili nel nostro approccio. Per Stadia abbiamo sempre regolato l'utilizzo della larghezza di banda in base a una varietà di fattori Internet domestici e locali. Per ridurre ulteriormente il carico sulla rete, stiamo lavorando a una funzione temporanea che modifichi la risoluzione dello schermo predefinita da 4k a 1080p. La maggior parte degli utenti non noterà un calo significativo della qualità del gioco su desktop o laptop, ma sarà possibile scegliere le opzioni di utilizzo dei dati direttamente dall’app Stadia".

"Il periodo di difficoltà che sta attraversando tutto il mondo ha purtroppo avuto un impatto anche sul nostro team di supporto, per questo al momento le nostre funzioni di assistenza ai clienti non stanno funzionando a pieno regime".

Google Stadia è accessibile con Chromecast Ultra, browser Chrome o qualsiasi PC, con Pixel 2, 3, 4 e oltre 20 smartphone Android (l’elenco degli smartphone compatibili continuerà a crescere nel tempo).

Come si attiva

Si può accedere al servizio anche se il proprio account Gmail non è stato ancora selezionato per il roll out. Per farlo scaricate l'app di Google Stadia dal Play Store (per quella iOS è necessario ancora attendere) e accedete con l'account che volete collegare a Stadia. Quando vi viene chiesto il codice promozionale selezionate la voce "Continua senza codice". Attenzione, viene richiesto un metodo di pagamento, ma l'abbonamento può essere sospeso prima della fine dei due mesi gratuiti. Dopo aver completato la procedura, potete giocare con qualsiasi dispositivo supportato.

Test

Ecco i risultati di un primo veloce test del servizio. GRID girava a 1080p e 60 frame per secondo. Come si può notare il consumo di banda è piuttosto stabile, molto vicino ai 30 Mbps indicati da specifica tecnica.