Google avrebbe voluto acquisire Epic Games prima di rilasciare Stadia

Nell'ambito della causa tra Epic Games e Google è emerso un interessante dettaglio: il gigante di Mountain View avrebbe voluto acquisire Epic Games prima di lanciare Stadia, la nota – e fallimentare – piattaforma di cloud gaming. L'intenzione era quella di condividerne la proprietà con il gigante Tencent che detiene il controllo di publisher come Riot Games (League of Legends, Valorant) e Supercell (Clash Royale).

Lo scambio di mail interne, risalente al 2018, è stato riportato da The Verge. Nelle missive Phil Harrison, fino all'ultimo responsabile di Stadia, citava le divisioni di Google che avrebbero giovato dell'acquisizione di Epic Games. In particolare, si parlava di YouTube, Google e Project Yeti (che ha raggiunto il pubblico con il nome di Stadia, appunto).

Dave Sobota, allora responsabile dello sviluppo aziendale di Google, scrisse che Harrison aveva proposto due soluzioni per avvicinarsi a Epic, la prima delle quali però il dirigente ritenne da subito poco efficace.

"Come potenziale alternativa, Phil ci propone di prendere in considerazione l'idea di avvicinarci a Tencent per (a) acquistare azioni Epic da Tencent per ottenere maggiore controllo su Epic (non è chiaro come questo possa aiutarci senza una quota di maggioranza) o (b) unirci a Tencent per acquistare il 100% di Epic (e in seguito, naturalmente, faremo una profonda campagna commerciale insieme a Epic)".

Probabilmente, è stato proprio in seguito alla valutazione di queste possibilità che Google ha maturato la proposta da 147 milioni di dollari avanzata a Epic per rilasciare Fortnite su Play Store piuttosto che autonomamente attraverso il proprio sito.

Il resto è storia: come sappiamo la manovra non si è mai concretizzata e, dopo solo due anni, Google ha staccato la spina a Stadia, la quale aveva prodotto risultati ben al di sotto delle aspettative. D'altronde, le discussioni su nuove acquisizioni sono piuttosto frequenti all'interno di multinazionali del calibro di Google, le quali hanno un enorme potere di investimento.

Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di mere valutazioni e solo sporadicamente si concretizzano, come è avvenuto per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Proprio tra le mura di quest'ultima, infatti, si è discusso perfino della possibile acquisizione di Nintendo.