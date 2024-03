GOG in arrivo su Amazon Luna: i giochi senza DRM saranno disponibili anche in cloud

GOG, la piattaforma di distribuzione digitale marchiata CD Projekt RED, sarà disponibile anche su Amazon Luna, il nuovo servizio di cloud gaming disponibile anche in Italia. Al momento non vi sono informazioni sulla finestra di lancio, se non un generico "presto", ma la società ha già condiviso diversi dettagli interessanti nell'annuncio ufficiale.

Nel prossimo futuro, gli utenti GOG potranno accedere alla loro libreria di giochi anche dalla piattaforma di Amazon senza effettuare alcun download. L'unica restrizione riguarderà la presenza della dicitura "Disponibile anche su Luna". Non abbiamo informazioni su quanti dei giochi del catalogo GOG saranno supportati anche via cloud, al momento sono confermati solo Cyberpunk 2077 e l'intera saga di The Witcher.

Per quanto riguarda le funzionalità GOG Galaxy, saranno tutte disponibili anche attraverso il servizio di streaming. Ciò significa che saranno supportati i salvataggi in cloud e tutti i giochi potranno continuare a essere scaricati senza DRM. In sostanza, gli utenti potranno accedere ai loro titoli da qualsiasi piattaforma tra cui PC, Mac, dispositivi mobili Android o iOS e tablet Amazon Fire.

Inoltre, non mancherà la possibilità di effettuare acquisti direttamente attraverso Amazon Luna mantenendo tutti i vantaggi della piattaforma di CDPR. Questo significa che una volta acquistato un gioco, verrà immediatamente integrato nella propria libreria e sarà possibile effettuarne il download.

Infine, chi giocherà attraverso il cloud, potrà farlo sfruttando qualsiasi delle periferiche compatibili con Luna, il che include naturalmente il controller di Amazon, insieme a quelli di Xbox One, PS4, e mouse e tastiera. Vi ricordiamo che Amazon Luna è incluso con l'abbonamento Prime.