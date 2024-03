Arriva Steam Families: libreria condivisa (quasi) senza restrizioni, da adesso anche offline

Valve ha reso disponibile in fase beta Steam Families, un nuovo sistema per condividere la propria libreria di giochi con i membri della propria famiglia. Rispetto agli strumenti come Family Sharing e Family Views, Steam Families comprende meno restrizioni e molte più funzionalità.

Innanzitutto, chi volesse prendere parte alla fase di prova, può scaricare l'aggiornamento direttamente attraverso il client seguendo questo percorso: Impostazioni -> Interfaccia -> Partecipazione al Client Beta. Da qui basterà selezionare Steam Families dal menù a tendina e il gioco è fatto, il client si aggiornerà automaticamente.

Con Steam Families, fino a 6 utenti potranno condividere i loro giochi (inclusi eventuali DLC) attraverso una libreria unificata. A differenza di quanto accade attualmente, i titoli saranno accessibili in qualsiasi momento, anche se uno dei membri è online e in gioco. Tuttavia, se più membri desiderano accedere allo stesso gioco simultaneamente, sarà necessario l'acquisito di una copia per ognuno.

Un aspetto interessante è che adesso ogni account di Steam Families avrà i propri salvataggi, le proprie statistiche e l'accesso individuale a Steam Workshop. Naturalmente, il tutto rimane valido nel caso in cui gli sviluppatori abbiano scelto di rendere compatibile il proprio gioco con le funzionalità Families.

Il nuovo strumento, inoltre, introduce numerose impostazioni per il controllo parentale in modo che gli account "adulti" possano monitorare agevolmente quelli registrati come "bambini". Sarà possibile gestire l'accesso ai titoli in elenco, alle funzionalità della community, verificare e limitare il tempo di gioco, approvare richieste di acquisto o variazioni ai limiti di tempo.

Per conoscere tutte le informazioni su Steam Families e le novità introdotte dal nuovo sistema di condivisione vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale di Valve.