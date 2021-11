God of War su PC supporterà NVIDIA DLSS e AMD FSR

God of War è stato uno dei giochi più acclamati dai possessori di PlayStation 4 e ora sta per approdare anche su PC. Seguirà il percorso intrapreso dalle altre esclusive Sony Days Gone e Horizon Zero Dawn, ora disponibili su Epic Games Store e Steam, e che prenderà anche Uncharted con la Raccolta L'eredità dei ladri con gli ultimi due capitoli del famoso franchise, per la prima volta su PC.

God of War su PC con DLSS e FSR

Non sarà un semplice porting quello di God of War su PC, visto che verranno supportate quasi tutte le recenti tecnologie. Innanzitutto, girerà in 4K e supporterà le risoluzioni ultra-wide. Ci saranno anche riflessi migliorati e ombre in alta definizione, anche se abilitare tutte queste feature richiederà una delle recenti schede video delle famiglie NVIDIA RTX 30 o AMD RX 6000.

NVIDIA ha poi confermato che God of War arriverà su PC con le sue tecnologie Reflex, per la riduzione della latenza, e DLSS, che consente l'upscaling di qualità usando sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale in presenza di configurazioni con schede video con Tensor core. AMD non è da meno, e ha fatto sapere che la sua FidelityFX Super Resolution, speculare al DLSS, sarà altresì presente in God of War per PC. A differenza di DLSS, FSR consente l'upscaling "intelligente" con qualsiasi scheda video, anche di passata generazione e anche NVIDIA.

God of War per PC arriverà il 14 gennaio 2022. Nel frattempo, non perdetevi il nostro confronto tra NVIDIA DLSS e AMD FSR con Marvel's Avengers!