God of War Ragnarok: un nuovo evento di presentazione a fine giugno?

È da un po' di tempo che non si sente parlare di God of War Ragnarok, prossimo capitolo dell'epica saga di Kratos. L'assenza del Fantasma di Sparta all'ultimo State of Play ha destato non poca preoccupazione tra i giocatori, ma le recenti indiscrezioni riaccendono la speranza nei fan: entro la fine del mese potremmo assistere a una nuova presentazione dedicata a Ragnarok.

Uno State of Play in programma per il 30 giugno?

Alcuni insider avrebbero confermato un evento di presentazione di God of War Ragnarok in programma per la fine di giugno. Il rumor originale era stato diffuso da Tom Henderson, insider che si è spesso dimostrato affidabile nelle sue previsioni, ma solo con The Snitch abbiamo ottenuto una data per l'eventuale State of Play di Sony: giovedì 30 giugno.

Il leak di The Snitch consiste in una GIF pubblicata su Twitter. Vediamo un popolare 'meme' con protagonista Kratos e una sequenza di numeri in sovrimpressione: 1-1-1-1-0. La sequenza in questione può essere tradotta dal codice binario per ottenere il numero 30, il che suggerirebbe un possibile reveal di God of War Ragnarok per il 30 giugno. Altri utenti avrebbero interpretato la sequenza come potenziale data di lancio del gioco, ovvero 11/10, 10 novembre. Henderson ha però confermato la prima ipotesi e, dunque, l'evento di presentazione previsto per la settimana prossima.

It looks like we have our date for some God of War announcements.



June 30th. https://t.co/iOzUA4oQbp — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 24, 2022

Anche Jeff Grubb, altro noto insider dell'industria videoludica, aveva parlato di un evento organizzato da Sony per la fine di giugno con lo scopo di rilanciare Ragnarok e, nella migliore delle ipotesi, annunciare la data di rilascio per PS4 e PS5.