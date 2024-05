God of War Ragnarok per PC annunciato con la data di uscita. Richiederà account PSN obbligatorio

Durante lo State of Play di ieri sera Sony ha annunciato diverse novità per il mondo PlayStation, ma anche confermato il suo ormai consolidato supporto al PC come piattaforma gaming. Astro Bot e Monster Hunter Wilds sono stati i punti salienti, ma anche Ballad of Antara e Path of Exile 2 per console sono sicuramente interessanti, così come Concord. Gli appassionati, invece, hanno espresso delusione per i remake Silent Hill 2 e Until Dawn.

Per quanto riguarda God of War Ragnarok per PC, la data di uscita è quella del 19 settembre, mentre il pre-acquisto è già disponibile. Supporterà alcune delle tecniche più in voga come NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 e Intel XeSS 1.3, mentre il frame rate sarà sbloccato. Il supporto ai monitor Super Ultrawide è altresì contemplato e l'espansione Valhalla sarà inclusa nel rilascio iniziale di Ragnarok per PC.

Come gli ultimi rilasci Sony per PC, inoltre, anche God of War Ragnarok richiederà un account PSN obbligatorio. Era già capitato con Helldivers 2 e con Ghost of Tsushima, peraltro nel primo caso scatenando un polverone. Questa richiesta, nel caso di Ragnarok, però, potrebbe essere più delicata, trattandosi di un titolo fondamentalmente single player, con i giocatori PC che sembrano di nuovo sul piede di guerra.

Infastidisce dover effettuare il login a un servizio che nasce per le PlayStation ed è rivolto principalmente al mondo console. Inoltre, PSN non è disponibile in tutti i paesi raggiunti da Steam, il che equivale a dire che Ragnarok non sarà giocabile su PC ovunque. Da parte di Sony, ovviamente, c'è interesse ad espandere il bacino di utenza di PlayStation Network. Anche nella pagina Steam di God of War Ragnarok, inoltre, si rimarca la necessità di disporre dell'account PlayStation Network.