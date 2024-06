Gli Europei di calcio arrivano in EA SPORTS FC 24 e EA SPORTS FC Mobile con un aggiornamento gratuito

Electronic Arts annuncia l'arrivo del Festival of Football Update per EA SPORTS FC 24 e EA SPORTS FC Mobile che permette, all'interno dei suddetti giochi, di vivere l'esperienza degli ormai imminenti Campionati Europei UEFA EURO 2024 e di entrare nei panni delle 24 federazioni qualificate, e non solo.

Nella modalità Guida la tua nazione, i fan possono entrare nel cuore di UEFA EURO 2024 guidando la propria Nazionale, conquistando il torneo come un vero calciatore o con un giocatore personalizzato. Durante le fasi di gioco, i fan possono scegliere di affrontare il torneo nei panni di un giocatore, avendo l'opportunità di completare gli allenamenti per guadagnare PlayStyles, migliorando il proprio gioco durante il percorso verso il trofeo.

I giocatori possono anche sperimentare UEFA EURO 2024 nella modalità Torneo per giocatore singolo che permette loro di scrivere (o riscrivere) il futuro della propria nazione. Scegliendo tra una delle 24 nazioni qualificate o un'altra nazione europea, i tifosi possono giocare a modo loro e arrivare alle eliminatorie.

Nella modalità Calcio d'inizio, invece, i fan possono sfidarsi tra loro o giocare contro l'IA della CPU, scegliendo tra le partite della fase a gironi o del turno a eliminazione diretta, comprese le “partite del giorno” aggiornate che rispecchiano gli incontri autentici del torneo. E gli Europei sono presenti anche nella modalità Amichevoli online.

Un nuovissimo set di “Sfide”, inoltre, permetterà ai fan di vivere UEFA EURO 2024 guadagnando ricompense che potranno essere sbloccate/utilizzate in Football Ultimate Team, Club, Carriera giocatore e Carriera manager. In Football Ultimate Team, invece, ci sarà una serie di campagne a tema che ruotano attorno ai momenti live in Germania.

Mentre l'aggiornamento gratuito per FC 24 arriva oggi, UEFA EURO 2024 arriverà su EA SPORTS FC Mobile dal 12 giugno al 25 luglio, con un Evento In-Game durante il quale gli utenti potranno vivere la campagna completa con tutti i 24 paesi qualificati e partecipare a Key Match, un modo nuovo di disputare alcuni match reali di UEFA EURO 2024. EA SPORTS FC Mobile offrirà anche la modalità Torneo per giocare partite PvE, comprensiva di due stadi, bandiere e striscioni delle squadre nazionali, broadcasts e la canzone di UEFA EURO 2024.