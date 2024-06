Fallout: la seconda stagione non ha una data perché uscirà il prima possibile

Sono trascorse poche settimane da quando la prima stagione della serie TV Fallout prodotta da Amazon ha raggiunto il piccolo schermo. Il successo, però, è stato tale che il fermento per la seconda stagione, già confermata da Amazon, è già irrefrenabile e a rendersene conto è stata la stessa produzione che proverà ad accelerare le tempistiche.

A parlare sono stati gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet, secondo i quali il team di Fallout "ce la metterà tutta per rilasciare la seconda stagione nel più breve tempo umanamente possibile".

Naturalmente, durante l'intervista al The Hollywood Reporter, non è mancata la domanda su una finestra di rilascio per la nuova stagione. Tuttavia, sia Wagner che Robetrson-Dworet si sono astenuti dal dare una risposta, sottolineando che internet trasforma qualsiasi dichiarazione in una promessa.

"Internet ha la curiosa abitudine di rendere vincolanti tutte le dichiarazioni non vincolanti" hanno spiegato. "Abbiamo già a disposizione parte del lavoro più difficile rispetto alla prima stagione. Abbiamo i set, gli asset e gli effetti visivi già pronti. Stiamo iniziando a correre con la seconda stagione" ha poi aggiunto Wagner.

La Robertson-Dworet ha poi ribattutto: "Ci sono così tante cose che avremmo voluto inserire nella prima stagione per le quali abbiamo pensato 'Sarebbe fantastico, facciamolo nella seconda stagione'. Quindi abbiamo l'impressione di essere molto più avanti e, onestamente, è davvero emozionante e siamo grati di avere l'opportunità di portare sullo schermo tutto ciò che non si adattava perfettamente alla prima stagione".

In conclusione, almeno per il momento, non abbiamo ancora una data d'uscita per la seconda stagione. Tuttavia, pare che la base su cui verrà costruita sia già stata consolidata con la prima, ragione per cui l'attesa potrebbe durare meno di quanto ci si possa aspettare. D'altronde, è stata la stessa Bethesda a chiarire che la seconda stagione arriverà prima di Fallout 5.