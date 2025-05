Giochi a 90 euro? Secondo un ex dirigente di PlayStation 'sono comunque un grande affare'

Uno degli argomenti più discussi alle soglie del lancio di Switch 2 è indubbiamente il costo dei giochi. Nintendo ha deciso di alzare l'asticella portando alcuni titoli a un prezzo di 90 euro (80 dollari per gli USA), ma secondo l'ex dirigente di Sony Computer Entertainment (SIE), Shuhei Yoshida, la responsabilità di scegliere quali giochi valgano quel prezzo è degli utenti.

In buona sostanza, Yoshida ritiene che un prezzo di 90 euro rimanga comunque conveniente per alcuni titoli. Si riferisce in particolare alle produzioni ad alto budget e, più in generale, ai titoli che offrono tante ore di gioco rispetto ad altre forme di intrattenimento.

"Mi sembra che più ci avviciniamo al lancio di Switch 2 a giugno e ai giochi da 80 dollari annessi, più le persone litighino su cosa valga o meno la pena acquistare" ha spiegato Yoshida in un'intervista con Critical Hits. "Non credo che ogni gioco debba avere lo stesso prezzo. Ogni titolo ha un valore diverso, anche in base alle dimensioni del budget. Credo che spetti all'editore, o agli sviluppatori che si autopubblicano, scegliere il prezzo del loro prodotto in base al valore che ritengono di apportare".

Insomma, secondo Yoshida il costo dei giochi non dovrebbe essere fisso, ma dovrebbe variare di volta in volta un po' come in qualsiasi altra categoria di prodotti (anche software). D'altronde, quando si acquista un videogioco, non si acquisisce la proprietà di un bene, ma la licenza per utilizzarlo. Così come ogni altra applicazione, quindi, sarebbe giusto che il costo per la licenza vari da prodotto a prodotto.

"In termini di prezzo effettivo di 70 o 80 dollari, per i giochi davvero grandi, credo che si tratti comunque di un grande affare se si pensa alla quantità di intrattenimento che i giochi migliori, di alta qualità, offrono alle persone rispetto ad altre forme. Se le persone scelgono con attenzione come spendere i propri soldi, non dovrebbero lamentarsi".

Nel frattempo, Nintendo, ha condiviso i primi dettagli sugli aggiornamenti che miglioreranno i giochi di Switch quando eseguiti su Switch 2. Al momento, sono state diffuse solo le informazioni sugli aggiornamenti gratuiti che saranno disponibili a partire dal 5 giugno, ovvero dal giorno di lancio di Switch 2.

Si tratta chiaramente di miglioramenti marginali come l'adattamento al nuovo display di Switch 2 e il supporto HDR. Aggiornamenti che, a differenza di quelli a pagamento, non aggiungono alcun contenuto. Naturalmente, dato che alcuni titoli saranno riproposti nell'edizione "Switch 2 Edition" sempre al D1, ci aspettiamo di scoprire maggiori dettagli sugli update a pagamento nei prossimi giorni.

Di seguito l'elenco dei giochi che saranno aggiornati gratuitamente: