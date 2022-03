Ghostwire: Tokyo mostrato allo State of Play con il nuovo trailer pre-lancio

Tra poco più di due settimane metteremo le mani su Ghostwire: Tokyo, ultima fatica di Tango Gameworks (The Evil Within). La compagnia fondata da Shinji Mikami, 'papà' di Resident Evil, ha colto l'occasione offerta dallo State of Play di Sony per presentare nuovamente il suo action/adventure, in arrivo su PS5 - come esclusiva console - e PC.

"Fin dove ti spingeresti per salvare una città nel caos? Dopo che la popolazione di Tokyo è svanita nel nulla e le sue strade sono state invase da esseri ultraterreni, un improbabile duo decide di collaborare per scoprire la verità e fronteggiare la forza maligna che ha assediato la città". È così che veniamo introdotti agli eventi di Ghostwire: Tokyo, avventura dalle tinte horror in cui Akito e il veterano KK uniscono le forze per fermare una vera e propria invasione.

Eroi e villain di Ghostwire: Tokyo nell'ultimo trailer

Oltre ai già menzionati Akito e KK, nel filmato visto allo State of Play appare anche Hannya, l'uomo mascherato che sembra celarsi dietro il cataclisma che ha colpito la capitale giapponese.

Tango non ha svelati molti dettagli su questa enigmatica figura, ma il game director Kenji Kimura ci ha parlato del design dell'antagonista: "Siamo stati ispirati dalla storia della maschere 'Noh', usate in Giappone nelle tradizionali arti performative", spiega Kimura. "Un attore indossa [la maschera] quando interpreta il ruolo di un essere non umano, come un demone o un fantasma. Quando la maschera viene indossata in un teatro poco illuminato, può creare espressioni diverse a seconda del proprio punto di osservazione [...], come gioia, rabbia, dolore e piacere".

Come ammesso dagli sviluppatori, alcuni elementi narrativi di Ghostwire: Tokyo si ispirano alle opere della letteratura occidentale: una di queste è il dramma Faust, di Johann Wolfgang von Goethe. "Il linguaggio del corpo [di Hannya] mostra il suo desiderio di ottenere qualcosa di importante, e nessuno può dire con certezza se la maschera esprima rabbia o tristezza", dichiara Kimura. "Il 'Faust' di Goethe è stato un'ispirazione nel rappresentare il modo in cui una persona che ottiene poteri soprannaturali […] può affrontare le sfide per seguire credenze, voleri e desideri".

Kimura ci ha offerto un interessante approfondimento sui personaggi che incontreremo durante l'avventura di Ghostwire: Tokyo. Nel trailer dello State of Play, tuttavia, si vede anche molto gameplay, attraverso clip inedite tratte dalla campagna del gioco - vediamo per la prima volta Akito alla guida di una motocicletta e altre terrificanti creature che affronteremo.

Il publisher Bethesda Softworks ci fa sapere che gli utenti che hanno preordinato o che preordineranno la Deluxe Edition di Ghostwire: Tokyo dal PlayStation Store avranno accesso anticipato al gioco dal 22 marzo 2022 - tre giorni prima del lancio. I giocatori riceveranno inoltre diversi item aggiuntivi, come il pacchetto Streetwear, il completo Shinobi e i Kunai.

Ricordiamo che Ghostwire: Tokyo sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 25 marzo, su PlayStation 5 e PC (Steam, Epic Games). Nella nostra Anteprima abbiamo elogiato il suo sistema di combattimento, basato sulla misteriosa Tessitura Eterea, e l'affascinante comparto artistico.