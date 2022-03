Ghostwire Tokyo: il prologo gratuito è ora disponibile su PS5 e PS4, presto anche su PC

Bethesda e Tango Gameworks si preparano al lancio di Ghostwire: Tokyo, ultima avventura horror prodotta dagli autori di The Evil Within. Il prologo gratuito è ora disponibile al download su PS5 e PS4, mentre gli utenti PC (Steam, Epic) dovranno pazientare ancora per qualche giorno.

02 Marzo 2022

