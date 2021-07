Ghost of Tsushima Director's Cut ad agosto su PS4 e PS5: nuovo DLC e feature next-gen

In occasione del primo anniversario di Ghost of Tsushima, Sony e Sucker Punch annunciano l'arrivo della Director's Cut. Questa nuova edizione, in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5, porta con sé una serie di contenuti esclusivi e un'intera espansione che consentirà ai fan dell'action/adventure di esplorare un'area inedita. Inclusi anche ulteriori miglioramenti per la versione next-gen, come il supporto al DualSense e tempi di caricamento ridotti.

Ghost of Tsushima torna su PlayStation con diverse novità

La nuova edizione della sorprendente opera di Sucker Punch include un nuovo capitolo del viaggio di Jin Sakai. Parliamo di Isola di Iki, DLC che porterà gli esploratori di Tsushima nella vicina isola di Iki, invasa nello stesso periodo. "In questa nuova storia, Jin si recherà sull’isola per indagare sulle voci di una presenza mongola. Ben presto, però, si ritroverà coinvolto in alcuni eventi che lo colpiranno molto da vicino e che lo costringeranno a rivivere alcuni momenti traumatici del suo passato", recita la descrizione dell'add-on sul blog di PlayStation.

Com'è possibile osservare nel trailer di presentazione, oltre alla nuova campagna narrativa troveremo ambientazioni inedite, nuovi personaggi, buoni e cattivi, nuove armature per Jin e per il suo cavallo, minigiochi e tecniche aggiuntive con cui potenziare le abilità del protagonista. Il tutto sarà accompagnato da una serie extra di Trofei per i contenuti di Iki.

Ghost of Tsushima: Director's Cut non introduce solo un nuovo add-on, ma anche tante funzionalità esclusive per i giocatori PS5. Grazie alla potenza dell'hardware next-gen - e alla sua capacità di renderizzare filmati in tempo reale -, gli sviluppatori di Sucker Punch hanno potuto implementare il lip-sync per il doppiaggio giapponese. La nuova edizione del gioco, così come Ghost of Tsushima: Legends, godrà del supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense. Migliorano i tempi di caricamento, l'audio 3D e il comparto grafico, che accoglie le opzioni di risoluzione in 4K e i 60 fotogrammi al secondo.

La Director's Cut di Ghost of Tsushima sarà disponibile all'acquisto dal prossimo 20 agosto, sia su PS4 che su PS5. Oltre alla nuova edizione, arriverà una patch gratuita per tutti i possessori del gioco: l'aggiornamento introduce novità per la modalità foto, opzioni di accessibilità per la rimappatura del controller e una feature per agganciare i nemici in combattimento.

Come passare dall'edizione standard alla Director's Cut

I giocatori che possiedono già una copia di Ghost of Tsushima su PS4 avranno la possibilità di trasferire i salvataggi su PS5, riprendendo l'avventura da dov'è stata interrotta. I contenuti del DLC saranno disponibili dopo l'Atto 2, dopo aver sbloccato la regione di Toyotama.

È possibile preordinare la versione digitale del gioco su PlayStation Store o la versione fisica presso i rivenditori autorizzati, che includeranno bonus quali la colonna sonora digitale, un artbook digitale e una serie di concept art. Prenotando la nuova edizione sullo Store di Sony si potrà scaricare immediatamente la versione PlayStation 4 di Ghost of Tsushima.

Per quanto concerne l'upgrade alla Director's Cut, ci sono un paio di precisazioni da fare.

Per gli attuali possessori del gioco base su PS4, è possibile preordinare l'aggiornamento alla nuova edizione, disponibile ad agosto, al costo di circa 20 dollari - come specificato dal blog statunitense di PlayStation. A quel punto, chi vorrà sbloccare la versione PS5 e accedere alle feature next-gen introdotte dalla Director's Cut dovrà sborsare altri 10 dollari. C'è anche un'altra opzione per gli utenti di PlayStation 5: un upgrade diretto dalla copia originale di Ghost of Tsushima per PS4 alla Director's Cut per PS5, al costo di 30 dollari.

Attendiamo una conferma per quanto riguarda i prezzi italiani, ma difficilmente si discosteranno da quelli americani. Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima: Director's Cut sarà disponibile in formato fisico e digitale dal 20 agosto 2021, su PS4 e PS5.