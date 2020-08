Ghost of Tsushima: Leggende, annunciata la modalità multiplayer co-op per l'esclusiva PS4

Con un annuncio piuttosto inaspettato, Sucker Punch Productions ha svelato un'inedita esperienza multigiocatore per il suo Ghost of Tsushima. L'action/adventure - che lo scorso luglio avevamo promosso con la nostra recensione - tornerà a intrattenere i giocatori PS4 con una modalità multiplayer cooperativa che consentirà a quattro aspiranti guerrieri di unire le forze e di affrontare una serie di minacce del tutto nuove.

Altra buona notizia per i possessori del gioco: l'add-on sarà interamente gratuito.

Ghost of Tsushima: arriva il multiplayer co-op di Leggende

Annunciato attraverso un sensazionale trailer, Ghost of Tsushima: Leggende (Legends) sarà a tutti gli effetti la modalità multiplayer del titolo di Sucker Punch Productions. I giocatori non vestiranno nuovamente i panni di Jin Sakai, bensì quelli di quattro formidabili guerrieri, le cui storie sono ispirate ai racconti popolari e alle leggende della mitologia giapponese.

Le partite di Legends potranno ospitare fino a quattro giocatori, i quali avranno la possibilità di scegliere tra quattro classi giocabili: samurai, cacciatore, ronin e assassino. Sarà possibile invitare i propri amici in squadra o unirsi ad altri utenti tramite il matchmaking online. Dopo aver messo in piedi la propria squadra si darà inizio alle danze.

Ghost of Tsushima: Leggende propone due diverse modalità di gioco: una a due giocatori, con una serie di missioni della storia dalla difficoltà crescente, e una classica modalità a ondate per quattro giocatori (Sopravvivenza). I partecipanti dovranno collaborare sfruttando le abilità del proprio alter ego nel tentativo di eliminare i temibili Oni comparsi sull'isola di Tsushima.

Come si può dedurre dal filmato di presentazione, Legends prende le distanze dall'avventura singleplayer di Ghost of Tsushima introducendo una componente sovrannaturale. Non escluderemmo, a questo punto, la presenza di eventuali poteri e abilità da affibbiare a ciascuno dei quattro personaggi giocabili, così come l'inclusione di nuovi, mostruosi boss.

Legends sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Ghost of Tsushima, nel corso dell'autunno 2020 - non è stata specificata una data di lancio. Sony ci ricorda che per accedere al multiplayer online sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a PlayStation Plus.