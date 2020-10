Genshin Impact sbarcherà su PS5: nuovi contenuti in arrivo per il free-to-play

Il gioco di ruolo di MiHoYo è senz'altro uno dei titoli più chiacchierati del momento. Genshin Impact è stato lanciato lo scorso 28 settembre, ma prima ancora del suo debutto ha visto ben 21.3 milioni di pre-registrazioni, di cui 16 milioni provenienti dalla sola Cina. Anche i giocatori occidentali si sono lasciati conquistare dal free-to-play, al punto da spingere lo studio cinese a progettare un versione next-gen del suo titolo.

Genshin Impact arriverà dunque su PlayStation 5 e, molto probabilmente, porterà con sé nuovi personaggi, location inedite e tanti altri contenuti.

MiHoYo: l'attuale versione di Genshin Impact è solo "un primo passo"

In un'intervista rilasciata ai colleghi di IGN Japan, un portavoce di MiHoYo ha anticipato l'arrivo di grandi novità per i giocatori di Genshin Impact. In particolare, per il developer l'attuale versione del gioco rappresenterebbe "solo una porzione dei contenuti. Continueremo a sviluppare sempre più contenuti e rilasceremo nuovi aggiornamenti e ottimizzazioni. Detto questo, il prodotto che trovate online non è la 'versione finale', quanto piuttosto 'il primo passo'".

Gli sviluppatori non sembrano intenzionati ad implementare nuove meccaniche, bensì si limiteranno ad introdurre nuovi personaggi e scenari con cui ampliare il già vasto mondo di gioco. In particolare, si parla di nuove sidequest dedicate al roster di gioco e di una terza città esplorabile. Ricordiamo che, al momento, Genshin Impact include 20 personaggi giocabili e due grandi location, ovvero le città di Mondstadt e Liyue.

Per quanto concerne la nuova generazione di console, il portavoce del team di sviluppo ha confermato le intenzioni di MiHoYo di realizzare un'edizione next-gen di Genshin Impact. Quest'ultima, tuttavia, potrebbe non arrivare sulla nuova piattaforma di Microsoft: "Al momento non abbiamo piani per una versione Xbox del gioco". Insomma, nel migliore dei casi il gioco vedrà la luce solo su PlayStation 5, almeno nell'immediato futuro.

Ricordiamo che Genshin Impact è disponibile al download gratuito su PC, PlayStation 4 e dispositivi mobile (Android e iOS) - dove il gioco è stato scaricato più di 17 milioni di volte. MiHoYo ha già confermato l'imminente arrivo di una versione per Nintendo Switch.