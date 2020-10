Omni One, il gaming in realtà virtuale mai così reale: ecco il video del prototipo

Nell'ormai lontano 2013, il progetto Virtuix Omni aveva fatto il suo debutto su Kickstarter, divenendo una delle campagne più grandi del portale di crowdfunding - con ben 1.1 milioni di dollari raccolti. Il set VR omnidirezionale sviluppato da Virtuix permette agli utenti di immergersi completamente nel gioco, registrando i movimenti di testa e braccia sfruttando HTC Vive e quelli delle gambe tramite l'utilizzo di un particolare tapis roulant.

Il debutto sul mercato è arrivato qualche anno dopo con i modelli Omni Pro e Omni Arena, disponibili esclusivamente in alcune sale giochi degli USA. Con il nuovo Omni One, Virtuix punta invece al grande pubblico, ma i giocatori interessati a questa esperienza VR dovranno prepararsi a svuotare il portafogli.

Omni One: quasi 2000 dollari per il nuovo sistema VR di Virtuix

L'ultima creazione di Virtuix risponde al nome di Omni One, un 'pacchetto' che include un headset di realtà virtuale e lo speciale tapis roulant implementato nei primi modelli. L'intera formula è stata migliorata per portare il gaming VR a 360 gradi nelle case dei giocatori, adottando un form factor più compatto rispetto al passato.

Il nuovo video promozionale ci permette di dare un'occhiata al primo prototipo funzionante, che non rispecchia necessariamente l'aspetto e le caratteristiche del prodotto finale.

Omni One non occuperà lo stesso spazio richiesto dai precedenti modelli: con un diametro di circa 1,21 metri, l'intero set potrà essere piazzato in qualsiasi stanza della propria abitazione. Il rinnovato sistema di tracking sarà in grado di rilevare i movimenti dell'intero corpo e consentirà all'utente di accovacciarsi e inginocchiarsi, manovre solitamente richieste da alcuni sparatutto in prima persona - uno dei generi che trarranno i massimi vantaggi da questo device.

Virtuix venderà il nuovo Omni in un bundle che include un servizio d'abbonamento mensile. La sottoscrizione sarà necessaria per poter giocare online e offrirà l'accesso a un sistema di ranking e a una serie di contest. I giochi compatibili con il set VR saranno acquistabili separatamente e tra questi troveremo alcuni dei più noti titoli third-party, anche quelli che non richiedono il movimento delle gambe - Half-Life Alyx sarà uno dei più quotati.

Gli sviluppatori interessati alla piattaforma potranno acquistare un dev kit al prezzo consigliato di 975 dollari. La versione finale di Omni One costerà decisamente di più: ben 1,995 dollari. Al momento del lancio, previsto per la seconda metà del 2021, saranno disponibili più di trenta unità.