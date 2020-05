GeForce Now, nuova politica per scongiurare altri addii eccellenti

Secondo quanto fa sapere NVIDIA, la nuova politica è stata accolta favorevolmente dai produttori, e 200 di loro hanno già aderito. Da ora in poi, infatti, un produttore che vuole che i propri titoli siano disponibili tramite la piattaforma di cloud gaming GeForce Now deve aderire definitivamente al servizio (opt-in). Ovvero, firmare un contratto che lo mantiene vincolato nel tempo al rapporto con NVIDIA.

"Alcuni editori stanno ancora cercando di capire le loro strategie cloud. Chi non ha aderito al 31 maggio verrà rimosso" fa sapere NVIDIA. La nuova politica si è resa necessaria dopo le controversie in materia di licenze nate intorno a GeForce Now. Xbox Game Studios, Warner Bros. e Codemasters si sono recentemente aggiunti al lungo elenco di produttori di videogiochi che non gradiscono la nuova politica di GeForce Now. Da quando il servizio è stato lanciato nella versione definitiva, prevede che sia possibile giocare attraverso i datacenter di NVIDIA ma con log-in di servizi di distribuzione di terze parti (come Steam), cosa non gradita ai produttori.

Tale approccio si è rivelato controverso perché solleva importanti questioni sulla proprietà digitale e sui modelli di business sottostanti al cloud gaming, anche se non è completamente chiara la natura della conflittualità. Evidentemente la funzionalità ha creato dei dissapori e ha indotto alcuni dei produttori a rimuovere il software dopo il fallimento delle trattative private con NVIDIA.

Con il nuovo metodo "opt-in" dovrebbero ridursi i casi che vedono i produttori abbandonare improvvisamente la piattaforma, con benefici anche per i giocatori. Fino a oggi gli abbonati a GeForce Now si sono visti scomparire diversi giochi che fino a un attimo prima erano disponibili nel catalogo. I produttori che non aderiranno alla nuova politica entro il 31 maggio verranno automaticamente espulsi dal servizio e i loro giochi non saranno più disponibili su GeForce Now. Tra questi c'è sicuramente Sega, i cui giochi delle serie Sonic e Yakuza non saranno più raggiungibili a giugno.

I produttori che hanno già abbandonato o abbandoneranno GeForce Now sono: Activision Blizzard, Bethesda, Capcom, Crytek, Konami, Xbox Game Studios, Rockstar, Sega, Square Enix, Take-Two / 2K Games e Warner Bros. NVIDIA sostiene però di offrire accesso tramite la sua piattaforma di cloug gaming a oltre 2 mila titoli di importanti software house come Bandai Namco, Bungie, CCP Games, Electronic Arts, Epic, Riot, Ubisoft e Valve.

Ad ogni modo allo stato attuale delle cose sul sito di GeForce Now non è ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento "Fondatori".