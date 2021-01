Gabe Newell e il futuro del gaming: interfacciare il cervello al computer è la prossima conquista

Gabe Newell, cofondatore e presidente di Valve Software, è tornato a parlare del suo forte interesse verso le interfacce cervello-computer, applicabili sia al settore del gaming che al quotidiano (anche Facebook e Neuralink di Elon Musk vi stanno lavorando da tempo). Intervistato dal programma neozelandese 1 News, Newell ha spiegato che sebbene l'idea di interfacciare il cervello a un computer suoni come qualcosa di "indistinguibile dalla fantascienza", gli sviluppatori farebbero uno "stupido errore" a non sperimentare con la tecnologia.

Non è la prima volta che il boss di Valve parla di questa soluzione, qualche tempo fa affermò che "siamo molto più vicini a The Matrix di quanto la gente creda". Recentemente la software house ha fatto trapelare l'interesse verso gli psicologi, figure professionali che comprendono la mente umana e potrebbero aiutare a sviluppare titoli più avvincenti.



Mike Ambinder, Principal Experimental Psychologist di Valve Corporation, gioca indossando un caschetto OpenBCI per rilevare i segnali cerebrali.

Attualmente Valve sta lavorando con OpenBCI (piattaforma per misurare e registrare l'attività elettrica prodotta dal cervello, muscoli e cuore) per mettere a punto un software open source che permetta agli sviluppatori di comprendere i segnali prodotti dal cervello delle persone. Capire tali segnali consentirebbe di sapere se un giocatore si sta godendo un'esperienza e di modificarla di conseguenza. Ad esempio, un videogioco potrebbe diventare più difficile se si percepisce che il giocatore si sta annoiando.

Newell vede un futuro in cui si andrà oltre la lettura dei segnali, con la possibilità di introdurne artificialmente di nuovi per amplificare l'esperienza. "Il mondo reale apparirà piatto, incolore, sfocato rispetto alle esperienze che si potranno creare nel cervello delle persone", ha affermato Newell.

Le interfacce cervello-computer potrebbero essere utili anche nella vita reale, ad esempio nel sonno, diventando una sorta di app che avvieremo per decidere quanto dormire, quanto tempo passare in fase REM, ecc. Insomma, un grandissimo potenziale, ma non esente da rischi: l'idea che questa tecnologia possa essere usata per far provare dolore (ad esempio quello del personaggio ferito in un videogame) rappresenta secondo Newell "un argomento complicato", senza dimenticare che potrebbe esserci il pericolo dei virus, proprio come le tecnologie informatiche attuali.

"Nessuno vuole ritrovarsi a dire 'Ricordi quando Bob è stato violato dal malware russo? Corre ancora nudo per le foreste?'", ha affermato scherzando - ma neppure troppo - il boss di Valve. Al momento però non c'è nulla da temere: sebbene Valve stia compiendo progressi rapidamente, l'idea di commercializzare la tecnologia è ancora di là da venire, in quanto i passi avanti sono così rapidi che qualsiasi dispositivo rischierebbe di diventare obsoleto non appena arrivato sul mercato.