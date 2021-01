Valve al lavoro su nuovi giochi: ci sarà anche Half-Life 3? Parla Gabe Newell

Dopo la calorosa accoglienza riservata a Half Life: Alyx (2020), il team di Valve è ufficialmente tornato a pieno regime per quel che concerne lo sviluppo di videogiochi.

Lo conferma lo stesso Gabe Newell, co-fondatore e presidente di Valve Corporation, che parla di nuovi titoli in sviluppo presso gli studi americani. Cosa bolle in pentola? Un altro Half-Life? Un terzo capitolo di Portal? Gaben ha risposto, ma a modo suo.

Valve è tornato a pieno regime: "Abbiamo altri giochi in sviluppo"

In occasione di una lunga intervista concessa a 1 News, Newell ha parlato degli ultimi progetti della sua compagnia, così come della residenza appena acquisita in Nuova Zelanda - decisione che avrebbe ispirato alcuni impiegati di Valve, intenzionati a trasferirsi nella 'Terra di Mezzo'.

Tornando a parlare di videogiochi, il successo di Half-Life: Alyx ha regalato a Gabe Newell e soci una generosa iniezione di fiducia, ovvero ciò che serviva per spingere il team a investire nuovamente nelle esperienze singleplayer: "Abbiamo assolutamente dei videogiochi in sviluppo che annunceremo, è divertente far uscire giochi", ha spiegato un entusiasta Newell.

Il boss di Valve non ha voluto rivelare l'identità dei prossimi progetti e, quando gli è stato chiesto se ci fosse qualche notizia riguardante un nuovo Half-Life o un altro Portal, Gaben ha affermato quanto segue: "Sono riuscito a non parlare di queste cose per molto tempo e spero di continuare a non parlarne finché saranno questioni controverse".

Dall'ipotetico e agognato Half-Life 3 si passa dunque agli ultimi rumor diffusi in rete. Alla domanda inerente al misterioso progetto 'Citadel', Newell ha risposto: "Utilizziamo un sacco di nomi in codice, ti riferisci a uno di questi? Non so cosa sia Citadel, cos'è? Giusto per essere chiari, abbiamo molti nome in codice e questi cambiano nel tempo".

Insomma, non ci resta che stringere i denti e attendere i prossimi annunci del colosso americano. Nel frattempo torniamo a spulciare le indiscrezioni, come quella che anticipa un potenziale aggiornamento dei titoli basati su Source Engine 2 per il supporto al Ray Tracing.