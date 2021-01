Valve: anche il Source Engine 2 riceverà il supporto al Ray Tracing?

Il Source Engine 2 sembra sempre più lontano da un possibile pensionamento. Il motore grafico utilizzato da Valve per il più recente Half-Life: Alyx potrebbe presto ricevere un importante aggiornamento che introdurrà il supporto al Ray Tracing

È quanto emerge dagli ultimi rumor diffusi online, indiscrezioni che hanno innescato la curiosità dei fan e di chi, in fondo, nutre ancora speranze per un ipotetico Half-Life 3.

Source Engine 2 + RTX On: la curiosa scoperta di un utente

Le prime prove che testimoniano l'arrivo del supporto RTX sono state scovate dall'utente Pavel Djundik (@thexpaw), che su Twitter ha condiviso uno screenshot ritraente il codice sorgente della versione Beta di Artifact appena aggiornata - codice archiviato su GitHub.

Source 2 is possibly getting RTX/Raytracing support.



Last Artifact Beta got "Raytracing Shader" and "RTX" strings added.https://t.co/UEuBP6PEue pic.twitter.com/k6Ks1Q8DWJ — Pavel Djundik (@thexpaw) January 14, 2021

Come fa notare Djundik, nel codice troviamo ora due nuove stringhe: "RTX" e "Raytracing Shader". Le diciture non lasciano spazio a dubbi, potrebbe essere la prova schiacciante di un eventuale update tramite cui sarà implementato il Ray Tracing, e dunque la possibilità di renderizzare riflessi, rifrazioni e ombre in maniera accurata.

Naturalmente parliamo di semplici indiscrezioni, ma le potenzialità sono senz'altro intriganti. I giochi sviluppati in Source Engine 2 sono Dota 2, Dota Underlord e Half-Life: Alyx. C'è anche il già menzionato Artifact, un gioco che - come fa notare Wccftech - propone una grafica relativamente "leggera", il che lo rende il perfetto banco di prova per testare questa feature. Senza troppe sorprese, da Valve non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale.