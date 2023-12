Free Radical Design chiude: Embracer stacca la spina a un altro studio

Free Radical Design, studio rifondato nel 2021 per dare nuova linfa alla serie TimeSplitters, ha annunciato oggi la sua chiusura. Tra le figure di spicco vi erano alcuni dei fondatori dello studio originale nato nel 1999 a Nottingham, nel Regno Unito, che hanno salutato con nostalgia i colleghi.

"L'ultimo giorno in FRD è stato molto diverso da come me lo immaginavo. Non credo di averlo completamente metabolizzato, ma ho consegnato le mie chiavi e salutato lo studio per l'ultima volta" ha scritto Adam Kiraly su X (Twitter), concludendo con una citazione ripresa direttamente da TimeSplitters: Future Perfect: "It's Time to Split" ("È tempo di separarsi").

The last day at FRD was very different from what I imagined. I don't think it sunk in properly just yet, but handed my keys in and left the building the last time. It's Time to Split pic.twitter.com/n1UGELsoED — Adam Kiraly (@94Kiraly) December 11, 2023

La chiusura dello studio britannico rientra in una ristrutturazione decisamente più ampia che vede il taglio di oltre 17.000 dipendenti da parte della società madre, Embracer. Alla chiusura dell'originale, acquisito prima da Crytek e poi da Embracer, appunto, gran parte del team fu integrato in Dambuster Studio che proprio quest'anno ha rilasciato Dead Island 2 – qui la nostra recensione.

Il gioco ha riscosso un successo inaspettato perfino per la compagnia. Tuttavia, il vento favorevole di Embracer, che quest'anno ha visto il fatturato aumentare, non è bastato a supportare tutti i rami della società. Nel caso di Free Radical Design il sito è già stato chiuso e non è chiaro quale sia il futuro delle IP o degli sviluppatori.