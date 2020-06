Fortnite: Epic Games rinvia nuovamente il lancio della terza stagione

Lo scorso aprile avevamo assistito al rinvio della Season 3 di Fortnite, il cui debutto sarebbe stato posticipato al mese di giugno. Per i giocatori del battle royale, purtroppo, l'attesa non è ancora terminata: Epic Games ha posticipato ancora una volta il lancio della prossima stagione.

Noti gli ultimi avvenimenti, la decisione di Epic non ci lascia particolarmente sorpresi.

Seguendo l'esempio di altre aziende legate al settore videoludico, anche il produttore di Fortnite ha scelto di rimandare gli eventi in programma in seguito alle proteste che stanno scuotendo gli USA in queste ultime ore.

Fortnite: la Stagione 3 verrà inaugurata il 17 giugno

Tra le iniziative coinvolte nell'ennesimo rinvio troviamo l'evento esclusivo intitolato Il Dispositivo e l'agognata terza stagione di Fortnite Chapter 2. L'evento slitta a lunedì 15 giugno, mentre il lancio della Season 3 passa dall'11 giugno a mercoledì 17 giugno.

Come anticipatovi, l'annuncio di Epic Games è arrivato dopo le ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti e riguardanti le proteste antirazziste innescate dalla morte di George Floyd, cittadino afro-americano ucciso da un agente di polizia lo scorso 25 maggio, nella città di Minneapolis.

Epic ha dunque rilasciato il seguente comunicato sul suo sito ufficiale:

"Gli ultimi eventi ci ricordano in maniera pressante le ingiustizie della nostra società, dalla negazione dei diritti umani fondamentali all'impatto del razzismo, esplicito e implicito che sia, contro le persone di colore. Siamo ben consapevoli delle sofferenze che i nostri amici, parenti, compagni di squadra, giocatori e comunità stanno soffrendo.



Crediamo nell'uguaglianza e nella giustizia, nel pluralismo e nell'integrazione, valori fondanti che devono precedere le opinioni politiche. Il team non vede l'ora di continuare a far crescere Fortnite, ma dobbiamo bilanciare il nostro desiderio di lanciare la Stagione 3 con il bisogno del nostro team di prendersi una pausa per concentrarsi su di se, sulle proprie famiglie e comunità".

Ricordiamo che anche Sony, come Epic, ha deciso di rinviare un importante evento legato a PlayStation 5, posticipando una presentazione prevista originariamente per oggi, giovedì 4 giugno.