Fortnite: Epic Games rinvia il debutto della Stagione 3

Fortnite è senza dubbio uno dei titoli più amati dal grande pubblico di videogiocatori, sarà per questo che l'ultimo annuncio di Epic Games avrà deluso diversi fan. La Season 3 del famoso battle royale non arriverà a fine aprile come pronosticato, ma debutterà il 4 giugno 2020. Insomma, i giocatori dovranno attendere un mese in più, ma Epic assicura che l'attesa non sarà noiosa.

Fortnite Chapter 2: Season 3, se ne riparla a giugno

L'annuncio è arrivato poche ore fa dal team di Fortnite, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale di Epic. Qui scopriamo che l'attuale stagione competitiva - la seconda del 'nuovo' capitolo dello sparatutto - verrà estesa di circa un mese, più precisamente dal 30 aprile al 4 giugno, giorno in cui gli utenti accoglieranno l'agognata Season 3.

Cosa fare durante l'attesa? "Ci sono molti contenuti in arrivo nella stagione in corso. Abbiamo diversi aggiornamenti che porteranno un nuovo gameplay, nuove sfide, bonus XP e un altro paio di sorprese!", dichiara un'entusiasta Epic Games.

Gli sviluppatori non hanno rilasciato spiegazioni in merito al rinvio della Stagione 3, ma immaginiamo che sia dovuto all'attuale emergenza sanitaria da Coronavirus e alle relative restrizioni, che hanno causato ritardi nei piani di diversi team di sviluppo.

In ogni caso, non è la prima volta che una Season di Fortnite viene rinviata: il debutto della seconda stagione di Fortnite Chapter 2 era stato posticipato svariate volte per consentire al team di sviluppo di implementare un nuovo motore fisico.

Per quanto riguarda i contenuti promessi da Epic Games, attendiamoci possibili annunci a tema Marvel: le ultime indiscrezioni anticipano l'imminente debutto di nuovi supereroi provenienti dalla X-Force, come Psylocke, Domino e Cable. Questi personaggi potrebbero approdare in Fortnite sotto forma di skin per gli avatar di gioco, affiancando il già presente Deadpool.