Fortnite è giocabile anche sui PC del paleolitico con la Performance Mode

A partire da oggi, Fortnite guadagna una "Performance Mode" che consente al gioco di girare meglio su PC di fascia bassa o con più di qualche anno sulle spalle. Disponibile in versione alpha, e selezionabile dal menu delle impostazioni grafiche avanzate all'interno del titolo, questa nuova modalità migliora le prestazioni riducendo la qualità grafica, in modo da impattare meno su memoria RAM, CPU e GPU. La Performance Mode inizialmente supporterà solo la modalità Creativa e Battle Royale.

Un'altra novità destinata a chi non ha un sistema all'ultimo grido è la possibilità di rimuovere le texture ad alta risoluzione dalle opzioni del titolo all'interno della libreria nell'Epic Games Launcher. L'obiettivo è ridurre lo spazio occupato dal gioco sull'SSD / hard disk, eliminando circa 14 GB di contenuti non riproducibili su sistemi datati.

"Anche se la Performance Mode offrirà miglioramenti a tutti gli utenti che la selezionano, ci sono determinati requisiti hardware che possono offrire un'esperienza decisamente più fluida. Per gli utenti con vecchi sistemi, far girare il titolo da un SSD o installare 6 GB di RAM o più consentirà al gioco di adattarsi meglio alla memoria e ridurre lo stuttering e altri intoppi in generale. Non è necessaria una GPU dedicata, ma questa aiuterà a bilanciare il carico di sistema e offrire un'esperienza molto più fluida", sottolinea Epic Games.

Cosa aspettarsi in termini prestazionali? La software house ha fatto un paio di esempi con risoluzione 720p per rendere l'idea. Un notebook con CPU Intel Core i5-8265U, 8 GB di RAM e grafica integrata UHD 630 può passare da 24 a 61 fps grazie alla Performance Mode, mentre un sistema con APU AMD A10-5745M (uscita nel 2013!), 6 GB di RAM e grafica HD 8610G da 18 a 45 fps. Si tratta di un boost di oltre il 150% che apre il titolo a una platea di nuovi giocatori di aree meno avanzate del mondo o con scarse disponibilità economiche disposti a tralasciare qualche chicca grafica pur giocare al battle royale.