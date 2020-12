Cyberpunk 2077 su PC, altro che downgrade: il confronto con la demo dell'E3 2018

Piovono le critiche e le lamentele per Cyberpunk 2077, in particolare per il suo comparto tecnico, afflitto da problemi più o meno evidenti su gran parte delle piattaforme compatibili. Naturalmente il primo pensiero è rivolto alle versioni old-gen (PS4 e Xbox One) dove il titolo di CD Projekt RED risulta a tratti ingiocabile, in primis a causa dei frequenti crash, ma anche per la povertà visiva.

Parlando di grafica, va detto che il gioco di ruolo è migliorato sensibilmente nel corso degli ultimi due anni. Se confrontato con la prima demo presentata all'E3 2018, Cyberpunk 2077 mette in mostra un'evoluzione impressionante sul fronte tecnico.

Cyberpunk 2077: a due anni dalla prima demo, un upgrade importante

Quando avevamo assistito alla prima presentazione del gameplay di Cyberpunk 2077 eravamo rimasti particolarmente colpiti. A sorprenderci era stata la cura ai dettagli, le animazioni realistiche di V e degli altri personaggi e, semplicemente, la bellezza di Night City, setting del GdR.

Con la pubblicazione del gioco finale notiamo oggi dei significativi passi in avanti. Ad illuminarci è il confronto realizzato dall'utente Cycu1 e condiviso sul suo canale YouTube. Qui osserviamo delle clip estratte dalla demo originale dell'E3 2018, affiancate dal gameplay acquisito dall'edizione retail di Cyberpunk 2077 - riprodotto su PC in 4K, con una GeForce RTX 3080.

Mettendo da parte i bug e le altre imperfezioni individuate su PC e console, la versione finale di Cyberpunk 2077 appare molto più dettagliata e "pulita" di quella presentata due anni fa.

Spicca il sistema d'illuminazione, più efficiente nella riproduzione di ombre e riflessi - complice il supporto alla tecnologia ray tracing, ovviamente; anche l'effettistica è stata visibilmente migliorata, con la presenza di particellari e di nubi volumetriche che sembrano del tutto assenti nella demo del 2018. I personaggi godono inoltre di modelli poligonali più curati, come osserviamo nei frangenti in cui interagiamo con il fixer Dex con il nostro bisturi Vick.

Un'altra differenza, però, gioca a favore della versione preliminare dell'E3: la quantità di NPC su schermo. Nella demo dozzine di personaggi invadevano le strade di Night City, mentre nella versione retail il numero di NPC che ci circonda sembra essere stato leggermente ridotto. Va precisato, in ogni caso, che le dimensioni della "folla" possono essere regolate all'interno dei settaggi, avendo un impatto considerevole sulle prestazioni del gioco.