Fntastic 2.0: la storia infinita di uno studio che, alla fine, cerca di nuovo 'volontari' non retribuiti

Fntastic 2.0 sta tornando pian pianino al suo vecchio e criticato modus operandi: lo studio ha indetto un concorso che richiede la creazione di una mappa per il suo nuovo gioco, Items, ma i vincitori non riceveranno alcun compenso.

Nonostante le polemiche – e l'ironia – che lo studio ha generato nei suoi confronti con il fallimentare The Day Before e in seguito a un discutibile rilancio, la nuova Fntastic 2.0 torna alle origini ed è in cerca di nuovi volontari che supportino lo studio nello sviluppo. Tuttavia, stavolta, la richiesta prende la forma di un concorso.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Fntastic è un piccolo studio indipendente con una discreta storia alle spalle. Tuttavia, è arrivata agli onori della cronaca con un titolo in particolare: The Day Before. Il gioco si proponeva come un MMO a tema zombi e si presentò al pubblico con un trailer a dir poco intrigante, tanto che il gioco diventò ben presto uno dei più desiderati tra gli utenti Steam.

Dopo l'eccezionale presentazione, però, arrivarono i primi problemi: The Day Before fu rimandato numerose volte, alcune delle quali si faticava a comprenderne le ragioni. Furono chiare solo in seguito al suo rilascio: il gioco era ben diverso da quanto mostrato alla presentazione e rappresentava più una tech demo – peraltro mediocre – che un gioco vero e proprio.

A seguito del flop e di una vera e propria shitstorm che si è abbattuta sullo studio, sono emersi i veri problemi. Stando alle dichiarazioni di alcuni sviluppatori, la gestione era tossica, molti di loro avrebbero lavorato come volontari senza ricevere alcun compenso e, nonostante questo, poco dopo il rilascio del gioco Fntastic ha dichiarato il fallimento finanziario.

The Day Before fu chiuso solo cinque giorni dopo la pubblicazione e gli utenti, dopo aver invaso la pagina Steam di recensioni negative, sono stati rimborsati. Fntastic ha quindi chiuso i battenti, fino però a settembre quando alcuni membri dello studio hanno annunciato il rilancio dello stesso sotto il nome di Fntastic 2.0.

A fine settembre, il nuovo studio ha lanciato una campagna Kickstarter per un titolo multiplayer cooperativo meno ambizioso, ma più credibile: Escape Factory. L'obiettivo era riconquistare la fiducia degli utenti offrendo maggiore "onestà, trasparenza e professionalità".

Tuttavia, pare che la campagna si sia conclusa con il disinteresse generale del pubblico non riuscendo a raggiungere la cifra necessaria allo sviluppo. Così lo studio ha già cancellato il gioco e si presenta oggi con una nuova idea: Items.

Lo studio definisce il gioco come un "action-horror prop hunt", tuttavia del titolo non abbiamo molte informazioni. Ciò che sappiamo invece è che Fntastic 2.0 ha indetto un concorso: i partecipanti dovranno inviare il progetto di una mappa per il nuovo gioco.

Come indicato nei requisiti, Fntastic accetta disegni 2D, modelli 3D o "qualsiasi altro stile". La candidatura deve includere immagini o illustrazioni, un nome per la mappa, una sua descrizione, il layout e perfino le considerazioni sul bilanciamento. I vincitori vedranno la loro mappa realizzata e giocabile all'interno del gioco, il loro nome posizionato "da qualche parte" all'interno dell'ambientazione e, semmai dovesse essere pubblicato, una copia del gioco.

No, anche in questo caso non ci sarà alcun altro compenso per i vincitori del concorso se non quanto elencato sopra. In buona sostanza, Fntastic 2.0 ha ripreso la ricercati di "volontari" non retribuiti che sviluppino gratuitamente il gioco per la società. Insomma, come si suole dire, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quantomeno, la scelta del nome per lo studio ne semplifica il riconoscimento.