The Day Before morto dopo cinque giorni: gli sviluppatori chiudono, si scusano e lavorano ai rimborsi

Il destino di The Day Before, un extraction shooter ambientato in un mondo post-apocalittico popolato da zombi, una sorta di mix tra The Division e The Last of Us, sembrava già in bilico prima del lancio ma ora è definitivamente morto, a pochi giorni dal debutto in accesso anticipato.

Il gioco, che sembrava promettere bene, ma sul cui sviluppo ha sempre aleggiato una mancanza di informazioni e una sensazione di precarietà, si è presentato su Steam con pochi contenuti e in uno stato tale da meritarsi migliaia di recensioni negative.

Al flop, però, si è aggiunta la beffa. Dopo cinque giorni dalla pubblicazione lo studio di sviluppo, FNTASTIC, ha annunciato la chiusura e la fine dello sviluppo di The Day Before. "Annunciamo la chiusura dello studio. Sfortunatamente, The Day Before ha fallito finanziariamente e non abbiamo i fondi per continuare. Tutte le entrate ricevute sono state usate per pagare i debiti con i nostri partner", esordisce un messaggio di FNTASTIC.

Sembra che il gioco sia stato sviluppato al risparmio e si sia arrivati al lancio al grido di "o la va o la spacca". Il debutto sottotono non ha permesso alla software house di incamerare quanto necessario per sostenersi e continuare a sviluppare il titolo. Questa, almeno, la tesi ufficiale.

"Abbiamo investito tutti i nostri sforzi, risorse o impegno nello sviluppo di The Day Before, che è stato il nostro primo grande gioco", si legge. "Volevamo rilasciare nuove patch per sbloccare il pieno potenziale del gioco ma, sfortunatamente, non abbiamo i fondi per continuare il lavoro".

"È importante notare che non abbiamo preso alcun soldo dal pubblico durante lo sviluppo; non ci sono stati preordini o campagne di crowdfunding. Abbiamo lavorato senza sosta per cinque anni, versando nel gioco il nostro sangue, sudore e lacrime. Al momento il futuro di The Day Before e Propnight è sconosciuto, ma i server rimarranno operativi".

"Ci scusiamo se non abbiamo rispettato le vostre attese. Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere, ma sfortunatamente, abbiamo calcolato male le nostre capacità. Creare giochi è un'impresa incredibilmente impegnativa".

Chi ha acquistato il titolo a 38,99€ rimane con un pugno di mosche? Gli sviluppatori e Mytona, dopo ore di silenzio, hanno fatto sapere che "stanno lavorando con Steam per consentire rimborsi per qualunque giocatore ne richieda uno, indipendentemente dal tempo di gioco. FNTASTIC ha ricevuto 0 dollari e non riceverà nulla dalle vendite di The Day Before". L'IP del gioco appartiene a Mytona, principale investitore.

Appassionati e acquirenti del gioco non hanno preso bene quanto accaduto, i commenti in rete sono accesissimi. "È incredibile che abbiate pubblicizzato così tanto questo gioco e questo è il risultato finale. Ragazzi, siete una vergogna assoluta per l'industria dei videogiochi", scrive una persona su X. "Questa è stata la nostra prima grande esperienza. Cosa che capitano", risponde l'account ufficiale.