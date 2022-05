The Day Before: tutto ciò che sappiamo sul nuovo survival-horror MMO

The Day Before è uno dei giochi più attesi di questa generazione, che proprio nei giorni scorsi è salito in vetta tra i titoli più diffusi nelle liste dei desideri di Steam. In questo articolo abbiamo quindi deciso di raccogliere tutte le informazioni su un gioco che si propone di rivoluzionare il genere i cui si inserisce.

The Day Before viene svelato il 21 gennaio 2021 con un trailer di annuncio in cui saltarono immediatamente all'occhio le somiglianze con un titolo che diversi anni orsono si è distinto per la ricostruzione di una Manhattan post-apocalittica estremamente curata: The Division.

Così come le somiglianze, però, anche le differenze si fanno subito notare. The Day Before si avvicina molto di più all'ambientazione survival-horror proposta da The Last of Us, nella quale i non-morti (gli zombi) assumono un ruolo fondamentale. Tuttavia, anche in questo caso gli sviluppatori hanno preso ispirazione dal titolo di Naughty Dog solo in parte, puntando a qualcosa di molto diverso rispetto alle esperienze fino ad ora proposte.

"L'obiettivo principale del nostro team è creare il più grande gioco di sopravvivenza MMO al mondo" ha dichiarato Ed Gotovtsev fondatore di Fntastic, lo studio impegnato nella realizzazione del gioco, in una lunga intervista a Wccftech. Il gioco, infatti, promette di essere un'esperienza survival pronta a trasmettere un elevato grado di realismo, unito ad una libertà praticamente completa che lascerà pieno controllo al giocatore sull'andamento della propria avventura.

Una delle particolarità del gioco, infatti, sarà l'assenza di un sistema di livellamento. Secondo lo studio questo porrebbe un limite ai nuovi giocatori che non potrebbero misurarsi con i veterani, oltre che generare un sistema irrealistico nello sviluppo dell'esperienza. Nessuna abilità, dunque, se non le capacità del singolo giocatore nel gestire gli elementi di gioco. Tuttavia, non mancherà un sistema di reputazione e la possibilità di allestire un proprio accampamento con cui mettere a frutto le ore di gioco.

Allo stesso modo, peraltro, non vi saranno zombie speciali con abilità diverse. "Immaginiamo che nella tua città sia scoppiata un'apocalisse zombie. Quali zombie ti aspetti di trovare? Uno zombie di tre metri in impermeabile con andatura fiera, o una persona comune con la pelle pallida e gli occhi da pazzo, pronta a farti a pezzi? Sei d'accordo che la seconda opzione sia più credibile?" ha dichiarato Gotovtsev nella stessa intervista.

La frecciatina a Resident Evil è inequivocabile, seppur si tratti di giochi molto diversi tra loro. In questo caso, però, lo studio punta ad un'atmosfera molto più coinvolgente dettata proprio dal realismo che intende rendere centrale in ogni attività del gioco. Gli zombi, infatti, reagiranno ai rumori e perfino uno zaino più pieno aumenterà le probabilità di essere sentiti, trasformando le fasi stealth in momenti decisamente impegnativi e da valutare con attenzione di volta in volta. Ogni errore potrebbe essere fatale.

Naturalmente non mancheranno le fasi PvE, in cui sarà possibile collaborare con altre persone, oppure infierire su di loro con l'ausilio delle orde. Inoltre, nelle aree ostili saranno presenti piccole zone sicure in cui poter cucinare, accamparsi o dormire prima di riprendere la lotta. È plausibile pensare che ci sia uno strutturato sistema di crafting in cui la gestione delle risorse sarà fondamentale per progredire. Insomma, le dichiarazioni fino ad ora rilasciate mettono davvero tanta carne al fuoco.

Gli ultimi avvenimenti verificatisi tra Russia e Ucraina, purtroppo, hanno destato non poca preoccupazione su quello che è lo sviluppo e l'uscita del gioco. Si tratta, infatti, di uno studio di sviluppo russo per il quale si temeva che lo scoppio della guerra avrebbe rallentato, se non bloccato completamente, il prosieguo dei lavori.

Fntastic ha però immediatamente tranquillizzato i fan, che già adesso scalpitano pur di mettere le mani sul gioco il prima possibile. Lo studio ha sede a Singapore e la quasi totalità dei dipendenti lavora da remoto in diverse parti del mondo, rendendo la centralità della sede fisica quasi inesistente. Nonostante questo, però, proprio qualche giorno fa il titolo ha subito un importante rimando.

Dal 21 giugno di quest'anno, il gioco è stato posticipato all'1 marzo 2023 e non per difficoltà di sorta nello sviluppo. La decisione è stata presa in quanto lo studio ha deciso di passare al nuovo motore di Epic, l'Unreal Engine 5 che dovrebbe offrire un impatto grafico nettamente migliorato rispetto a quanto visto fino ad ora, oltre a garantire migliori prestazioni per le console next-gen (uniche a supportare il titolo oltre al PC).

"Milioni di persone hanno aggiunto The Day Before alla propria lista dei desideri, rendendo The Day Before uno dei titoli più attesi al mondo. Sentendo e comprendendo la grande responsabilità che affrontiamo, con enorme gratitudine nel cuore, siamo orgogliosi di annunciare che The Day Before passerà alla nuova tecnologia dell'Unreal Engine 5. La transizione ad un motore più avanzato e adatto ai titoli open world renderà il gameplay di The Day Before ancor più fantastico. Ringraziandovi, vi informiamo che la nuova data di uscita è l'1 marzo 2023" si legge nel comunicato.

In conclusione, la preoccupazione dei fan, che si contano già numerosi, riguarda la poca trasparenza nella comunicazione. Tra video annunciati, ma non pubblicati, e ritardi imprevisti l'opinione che inizia a circolare è quella di un gioco il cui sviluppo è ancora in alto mare. Non rimane quindi che attendere ulteriori novità da Fntastic e sperare che non sopraggiungano ulteriori intoppi durante i lavori.