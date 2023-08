The Day Before: il gioco cambia nome, ma a poche settimane dal lancio latita ancora da Steam

Fntastic ha registrato un nuovo marchio, Dayworld, che potrebbe indicare un cambio di nome per The Day Before. Una decisione che farebbe seguito a una causa legale ancora in corso. Tuttavia, a sole 5 settimane da quella che si spera sia la data d'uscita definitiva, il gioco non è ancora riapparso tra le pagine di Steam.

The Day Before è un MMO ambientato in un mondo post-apocalittico popolato da zombi. L'obiettivo dei giocatori sarà collaborare (o competere) per raccogliere armi e risorse di vario tipo per sopravvivere ed eventualmente fondare una comunità da far crescere per resistere all'epidemia.

Per chi non lo sapesse, in seguito alla presentazione avvenuta oltre due anni fa, The Day Before ha subito diversi ritardi, l'ultimo per una violazione del diritto d'autore a causa del nome già registrato da un'altra azienda. Fntastic ha sostenuto di essere stata la prima a utilizzare questo nome e che sarebbe tornata a utilizzarlo, ma a quanto pare qualcosa è cambiato.

Certo, non è da escludere che in attesa dell'esito della causa, la software house abbia virato verso una modifica del titolo così da rispettare la data d'uscita. Tuttavia, l'assenza dall'unica piattaforma su cui dovrebbe essere pubblicato per PC appare piuttosto anomala.

Il nuovo marchio, infatti, abbraccia numerosi casi d'uso che probabilmente consentiranno a Fntastic di essere in regola tanto per il gioco in sé quanto per ulteriori contenuti sui dispositivi mobili e altre piattaforme. Nonostante questo, però, PCGamesN fa notare che esiste una saga di romanzi distopici con lo stesso nome, il che potrebbe portare a ulteriori difficoltà.

Nel frattempo, l'interesse della community ha iniziato a intiepidirsi, con il server Discord tempestato di richieste di informazioni che per ora non sono state condivise. Insomma, The Day Before (o Dayworld?) appare come una di quelle produzioni il cui rilascio è ancora in discussione. Non rimane che attendere le prossime settimane per capire se il gioco sia effettivamente pronto – come sostenuto dagli sviluppatori – o si tratti di un altro progetto che non vedrà mai la luce.