Final Fantasy XVI: grafica deludente? Square Enix rassicura i fan

Final Fantasy XVI ha rappresentato uno degli annunci più interessanti al recente PlayStation 5 ShowCase, ma i fan più esigenti hanno subito notato la qualità insufficiente della grafica della demo mostrata. Il che ha stonato con gli intenti dell'evento, ovvero mostrare il potenziale di PlayStation 5 in vista del debutto della nuova generazione.

Final Fantasy XVI: Square Enix non ha potuto rifinire la grafica in tempo per la presentazione

Durante un panel tenuto in occasione del Tokyo Game Show, il Producer di Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, ha spiegato perché la grafica non fosse sufficientemente rifinita. Fondamentalmente c'era poco tempo rispetto alle scadenze imposte da Sony per la presentazione. Nonostante questo, il team di Square Enix non ha voluto annunciare il gioco con un trailer in grafica pre-renderizzata CGI.

"Un fantastico film pre-renderizzato con il logo era qualcosa che non volevamo fare questa volta. Volevamo mostrare il più possibile le scene in tempo reale e di gioco, anche se avevamo pochissimo tempo per completare il lavoro", ha detto Yoshida. “Abbiamo fatto a malapena dei perfezionamenti e il lavoro di rifinitura per quelle sequenze. È stata piuttosto dura. Alla luce anche del fatto che il titolo sarebbe stato confrontato con gli altri titoli per PS5". Per di più, Final Fantasy XVI è stato il titolo con cui l'importantissimo evento è partito (sono stati annunciati prezzi e data d'uscita di PS5, tra le altre cose).

Secondo Yoshida, rilasciare un trailer in CGI, inoltre, avrebbe dato l'idea che il rilascio del gioco fosse previsto molto in là nel tempo. Soprattutto in occidente, infatti, si sta diffondendo la convinzione che Square Enix è troppo lenta nei lavori sui Final Fantasy, confida Yoshida. Il suo team, invece, vuole trasmettere il messaggio che il rilascio di Final Fantasy XVI è più vicino di quanto si pensi.

Sicuramente Final Fantasy XVI non sarà un titolo di lancio per PlayStation 5, ma le considerazioni di Yoshida fanno sperare per un rilascio già nel 2021.