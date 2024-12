FIFAe World Cup 2024: premiati i campioni del mondo da Konami

Quattro giorni di sfid, sedici nazioni per la divisione mobile e diciotto per quella console: lafeaturingha scritto una nuova pagina nella storia degli eSports nella splendida cornice della, in Arabia Saudita.

La grande novità di quest'anno? L'esordio storico della divisione mobile, un'innovazione che apre nuovi orizzonti per i videogiocatori di tutto il mondo. Protagonista indiscusso, Minbappe dalla Malesia, che ha conquistato il titolo in una finale al cardiopalma contro AN10_Tienes del Marocco.

Ma i riflettori non possono non illuminarsi sulla divisione console, dove l'Indonesia ha dimostrato una maestria degna dei campioni. Il team composto da akbarpaudie, BINONGBOYS, SHNKS-ELGA e GARUDAFRANC ha letteralmente dominato la scena, superando avversari agguerriti fino a battere il Brasile in una finale che è stata molto più di una semplice partita.

L'evento è stata una vera festa globale degli eSports, dove giovani talenti provenienti da ogni angolo del pianeta si sono sfidati con passione, tecnica e una preparazione degna dei migliori atleti tradizionali. Per i fan che non hanno voluto perdersi nemmeno un istante di questa epica avventura, KONAMI ha previsto un'opportunità unica. Attraverso la pagina di visualizzazione all'interno di eFootball™, sarà possibile rivivere i momenti più emozionanti della competizione e, ciliegina sulla torta, riscattare esclusivi premi in-game fino a giovedì 19 dicembre.