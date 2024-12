Virtua Fighter si prepara a tornare con un gioco nuovo di zecca!

Virtua Fighter è apparso a sorpresa ai The Game Awards 2024 con il teaser trailer di un nuovo capitolo. A occuparsi dello sviluppo Ryu Ga Gotoku Studio, autore di Like a Dragon, ma anche del nuovo Project Century.

I TGA 2024 hanno riservato molte sorprese, tra cui Virtua Fighter. SEGA ha annunciato un nuovo capitolo dell'iconico picchiaduro, per ora chiamato provvisoriamente New Virtua Fighter Project, ma potrebbe essere Virtua Fighter 6. SEGA non ha parlato di periodi o date d'uscita precisi, limitandosi a chiarire che debutterà nel corso del prossimo anno su PlayStation 5, PC e Xbox Series X.

A curare lo sviluppo del nuovo Virtua Fighter è il team di Like a Dragon, Ryu Ga Gotoku Studio. Virtua Fighter 5 è arrivato per la prima volta nelle sale giochi nel 2006 e ha ricevuto una serie di revisioni e riedizioni negli ultimi 18 anni. La serie ha debuttato nel 1993 con la versione arcade di Virtua Fighter. Dal video possiamo carpire, oltre alla grafica moderna e a qualche dettaglio del sistema del combattimento, il ritorno di veterani della serie come Akira e Sarah.

Ryu Ga Gotoku Studio sta anche lavorando a Project Century, un titolo ambientato nel 1915 ad alto tasso di combattimento di cui ancora si sa poco, ma il cui trailer intriga e non poco.