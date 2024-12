Okami sequel: Capcom stupisce tutto il pubblico dei TGA con l'inaspettato annuncio

È trascorso esattamente un anno da quando Hideki Kamiya ha lasciato PlatinumGames, studio da lui stesso fondato dopo la separazione da Capcom. Durante questo periodo, Kamiya è rimasto nel silenzio senza rivelare i suoi piani futuri e così, del tutto a sorpresa, ai The Game Awards è arrivato "Okami sequel".

Kamiya stava evidentemente lavorando al grande ritorno di un titolo che, seppur abbia registrato vendite piuttosto modeste, è diventato indiscutibilmente un'icona per l'industria videoludica. Il gioco sarà pubblicato anche stavolta da Capcom, vera protagonista di questa edizione dei TGA.

Il teaser mostra davvero poco e non offre alcuna anticipazione sul gameplay. Tuttavia, il titolo suggerisce che sarà un vero e proprio successore del gioco rilasciato su PlayStation 2 nel lontano 2006. Naturalmente, a catturare l'interesse è stato proprio il ritorno di Kamiya come Game Director.

È lecito immaginare che il nuovo capitolo di Okami proseguirà la storia esattamente da dove il gioco originale ci aveva lasciati. Dando per scontato che il comparto tecnico sia di spessore, sarà interessante capire in che modo gli sviluppatori consentiranno di plasmare il mondo di Okami con la pittura.

Come si può vedere dal breve filmato, anche il nuovo Okami ci farà vestire i panni di Amaterasu, la dea scesa nel mondo degli umani sotto forma di lupo bianco. Anche la direzione artistica appare fedele all'opera originale, per cui ci aspettiamo un'esperienza molto più ricca e variegata, ma capace di trasmettere le stesse emozioni.

Al momento non è stata condivisa neanche una finestra di lancio, quindi, è plausibile che l'attesa sarà ancora molto lunga prima di poter mettere le mani sul gioco. A differenza del capitolo originale, rilasciato in esclusiva temporale per PlayStation 2 e PlayStation 3, "Okami sequel" potrebbe arrivare contemporaneamente su tutte le principali piattaforme.