FIFA 22: arriva il cross-play tra PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia

Giunti alla fase conclusiva del ciclo di vita di un gioco di calcio è fisiologico un calo nel numero di giocatori interessati alla componente multiplayer. Motivo per cui il supporto cross-play, che consente ai giocatori di affrontare sessioni multiplayer insieme a prescindere dalla piattaforma con cui giocano, può essere molto importante nell'ottica di aumentare il bacino di utenti al quale il matchmaking attinge.

EA Sports fa sapere tramite delle FAQ ufficiali che presto inizierà i lavori di test della nuova funzionalità tra le piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia. Quando un utente avvierà la ricerca dell'avversario da affrontare in multiplayer, potrà scegliere se abilitare o meno il cross-play tramite una spunta.

Nel caso si venga abbinati a un giocatore che usa una piattaforma differente, verrà visualizzato un indicatore specifico vicino al nickname del giocatore. Questo indicatore sarà visibile durante le partite quando si gioca nella modalità Stagioni online. Per disabilitare il cross-play, inoltre, basterà disabilitare la relativa opzione dal menù, come specificano le FAQ.

Il cross-play sarà disponibile solo tra le versioni next-gen di FIFA 22 (la versione PC non lo è) perché condividono lo stesso motore grafico e fisico. Può essere un supporto determinante soprattutto per FIFA 22 su Stadia, ovvero la versione che ha visto il calo di utenti più drastico.

Inoltre, il cross-play in FIFA 22 anticipa il corrispondente supporto per FIFA 23, di cui abbiamo già parlato, che, si spera, arriverà in versione next-gen anche su PC.