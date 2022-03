FIFA 23 includerà il crossplay tra PC, PlayStation e Xbox

Il crossplay è una funzionalità ormai contemplata da una moltitudine di giochi, sportivi e non. Manca però ancora in FIFA, anche se questo potrebbe cambiare con la versione del gioco di calcio di EA Sports prevista per quest'anno. FIFA 23, infatti, includerà il crossplay tra PC, PlayStation e Xbox, secondo un rumor raccolto da Tom Henderson, un insider che si occupa specificamente di Battlefield (fonte).

Le prime novità di FIFA 23

Secondo le informazioni apprese dall'insider, FIFA 23 godrà anche di sezioni dedicate ai Mondiali di calcio sia maschili che femminili. Queste notizie, ad ogni modo, sono da considerarsi ancora come ufficiose, in quanto non confermate da EA.

Il produttore statunitense sta vivendo delle criticità nel rapporto con il governo del calcio mondiale della FIFA e si parla molto insistentemente della possibilità di puntare su un altro nome in modo da percorrere nuove strade senza vincoli e veti. "Il marchio FIFA ha più significato come videogioco che come organo di governo del calcio" ha detto in un'intervista Andrew Wilson, a capo di EA. La FIFA, tuttavia, sembra voler sondare altre opportunità per sfruttare l'ecosistema digitale in maniera indipendente rispetto a EA. In un anno in cui non c'è la Coppa del Mondo di calcio equivale ad avere "quattro lettere sulla scatola", ha detto ancora Wilson, lasciando intendere che il nome FIFA quest'anno potrebbe essere inutile.

Un'altra questione chiave per FIFA 23 sarà l'inclusione della Russia, dopo che sia la FIFA che la UEFA hanno sospeso tutti i club russi così come la nazionale di calcio. Ciò significa che la squadra maschile russa non giocherà gli spareggi della Coppa del Mondo previsti per il mese prossimo (avrebbe dovuto giocare con la Polonia) e la squadra femminile non disputerà Euro 2022 nella prossima estate. Anche lo Spartak Mosca è stato espulso dall'Europa League, mentre l'UEFA ha terminato il contratto di sponsorizzazione con Gazprom. "Il calcio è pienamente unito e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina", hanno affermato FIFA e UEFA in una dichiarazione congiunta.