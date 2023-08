Fallout, la serie Prime Video nel 2024: sarà ambientata nel Vault 33 di Los Angeles

Annunciata nell'estate 2020 da Amazon Studios e Bethesda Softworks, la serie TV di Fallout approderà prossimamente nel catalogo di Prime Video. Il primo adattamento televisivo dell'iconico RPG post-apocalittico - affidato alla Kilter Films di Jonathan Nolan e Lisa Joy - è ancora in fase di lavorazione, ma pochi minuti fa è stato condiviso un importante aggiornamento sui lavori in corso: abbiamo finalmente una finestra di lancio, così come un'ambientazione.

Fallout: la serie TV ci porterà in una Los Angeles devastata

Su X (ex Twitter), il canale ufficiale di Prime Video ha condiviso un'immagine che ritrae l'emblematico Vault Boy di Fallout e, sullo sfondo, la città di Los Angeles. "Where Dreams Come True", recita la cartolina che riprende l'iconfondibile stile di Fallout.

Viene dunque confermato che la location principale della serie televisiva sarà la città degli angeli, proprio come ipotizzavano alcuni fan del videogioco.

📍 Vault 33

Location: Los Angeles



Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4 — Prime Video (@PrimeVideo) August 23, 2023

Nel post viene anche specificato che gli eventi della storia si svolgeranno nei pressi del Vault 33, come si può anche evincere dalla tuta indossata dal Vault Boy. Dobbiamo però ricordare che la presenza del Vault 33 era stata già confermata nell'ottobre 2022, quando Amazon e Bethesda hanno svelato la prima immagine ufficiale tratta dallo show televisivo.

L'altra grande notizia riguarda la finestra di uscita: "in arrivo su Prime Video nel 2024". Un'informazione molto generica che, tuttavia, conferma l'arrivo della serie TV nel corso del prossimo anno, a quattro anni dal primo annuncio risalente al 2020.

Sappiamo che la produzione della serie è stata affidata a Jonathan Nolan e Lisa Joy, fondatori di Kilter Films e autori della serie HBO Westworld. Nel gennaio 2022, Nolan è stato inoltre incaricato di dirigere l'episodio pilota, mentre Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (The Office, Silicon Valley) sono stati scelti come showrunner. Confermata la presenza nel cast degli attori Ella Purnell (Army of the Dead) e Walton Goggins (The Hateful Eight).