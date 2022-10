Fallout: la serie TV di Amazon si mostra nella prima immagine ufficiale

Continuano i festeggiamenti per il 25° anniversario di Fallout, GdR post-apocalittico che continua a intrattenere milioni di giocatori su console e PC. In occasione delle celebrazioni, Bethesda e Amazon Studios hanno svelato la prima immagine ufficiale dello show televisivo in arrivo su Prime Video. La serie TV, ricordiamo, è in lavorazione presso Kilter Films, società di produzione guidata da Jonathan Nolan e Lisa Joy: sarà proprio Nolan a dirigere l'episodio pilota di Fallout.

Fallout, la serie Prime Video: uno sguardo al Vault 33



Su Twitter, Prime Video e Kilter Films hanno celebrato i 25 anni di Fallout condividendo un piccolo regalo con i fan del gioco di ruolo. Viene infatti svelata la prima immagine tratta dalla serie televisiva, dove sono ritratti tre abitanti del Vault 33 e una quarta figura proveniente dalla Zona Contaminata. Come fanno notare gli utenti, nella scena è presente anche un cadavere.

Ad oggi, né Bethesda né Amazon hanno voluto svelare eventuali dettagli sulla trama di Fallout. Con questa immagine 'teaser' possiamo quindi farci una prima idea di ciò che vedremo nella serie TV: se quest'ultima replicherà la classica formula narrativa dei giochi Bethesda, la storia verrà inaugurata all'interno di un rifugio antiatomico della Vault-Tec. Il Vault 33 non è mai comparso in nessun episodio della serie videoludica, il che permette a Kilter Films di lavorare su carta bianca.

Seguendo la numerazione dei Vault visti nei videogiochi, quello più vicino al 'nuovo' rifugio creato per la serie Amazon è il Vault 34 situato nella Zona Contaminata del Mojave - setting principale di Fallout: New Vegas (2010). I fan del GdR hanno dunque ipotizzato che la serie sia ambientata sulla costa occidentale degli Stati Uniti, probabilmente in California o nel Nevada.

Ne sapremo di più prossimamente, magari con il primo trailer dedicato allo show targato Prime Video. Mentre attendiamo l'annuncio di una data di uscita, ricordiamo che gli showrunner della serie televisiva sono Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Graham Wagner (Silicon Valley). Anche Todd Howard e James Altman di Bethesda sono coinvolti nella produzione.