Fallout 4: nel 2023 riceverà l'aggiornamento next-gen per PS5, Xbox Series X|S e PC

In questi giorni Bethesda Softworks sta celebrando il 25° anniversario di Fallout, storico gioco di ruolo a tema post-apocalittico lanciato il 30 settembre 1997. In tale occasione, il publisher americano ha lanciato una serie di iniziative coinvolgendo la community del suo popolare RPG, con esclusivi eventi in-game per Fallout 76 e un inaspettato annuncio per i fan di Fallout 4.

Il quarto capitolo verrà presto aggiornato per supportare a pieno l'hardware delle console di ultima generazione, ma ci saranno gradite novità anche per i giocatori PC.

Fallout 4 porterà la risoluzione 4K e i 60 FPS su console

"Preparatevi per il futuro! È in arrivo un aggiornamento next-gen per Fallout 4!", si legge nel post pubblicato da Parker Wilhelm sul blog ufficiale di Bethesda. L'update in questione, dedicato alle ammiraglie di Sony e Microsoft e agli utenti PC, è previsto per il 2023.

"[...] Questo aggiornamento gratuito sarà disponibile per Xbox Series X|S, PS5 e Windows PC, e includerà le funzionalità della modalità prestazioni per frequenze di fotogrammi elevate, funzionalità di qualità per gameplay con risoluzione 4K e perfino contenuti bonus del Creation Club!". Questi sono gli unici dettagli condivisi da Bethesda circa la prossima edizione di Fallout 4.



Come confermato da Bethesda, coloro che possiedono una copia di Fallout 4 per PS4 o Xbox One potranno accedere gratuitamente alla nuova versione per PS5 e Xbox Series X|S; lo stesso discorso vale per gli utenti PC in possesso del gioco. In merito ai "contenuti bonus del Creation Club", ci aspettiamo un trattamento simile a quello riservato per la Anniversary Edition di TES V: Skyrim, che lo scorso anno ha portato su console e PC più di 500 mod e contenuti addizionali.

Ricordiamo che Fallout 4 ha debuttato su PC, PS4 e Xbox One nel 2015. In questo momento gli abbonati a Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra possono riscattare una copia del gioco senza costi aggiuntivi - un'occasione da cogliere al volo in vista dell'aggiornamento next-gen.

Nel frattempo, i giocatori di Fallout 76 stanno già celebrando il 25° anniversario della serie con l'evento stagionale lanciato da Bethesda: "Ogni giorno dal 25 ottobre all’8 novembre, i giocatori possono visitare il negozio atomico per un oggetto omaggio!". Gli abbonati a Prime Gaming possono inoltre riscattare un esclusivo add-on (dal 2 novembre 2022 al 2 febbraio 2023); lo stesso pacchetto è disponibile per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate fino al 27 dicembre.