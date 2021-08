Skyrim è tornato, di nuovo: annunciata la Anniversary Edition per console e PC

No, non è uno scherzo. The Elder Scrolls V: Skyrim sta per tornare sulle principali piattaforme, incluse quelle next-gen, con la Anniversary Edition, una riedizione piuttosto ghiotta che include la già nota Special Edition e una valanga di contenuti inediti, grazie al contributo della community. C'è sicuramente da sorprendersi per l'ennesima versione di questo longevo GdR, ma a lasciarci sbigottiti è il fatto che sono passati già 10 anni dall'uscita del quinto capitolo della serie TES.

TES V: Skyrim anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S

Annunciato in occasione del QuakeCon 2021, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition arriverà tra pochi mesi sulle console di ultima e penultima generazione.

Questo pacchetto include naturalmente il gioco originale rilasciato l'11 novembre 2011, un RPG open-world che può offrire centinaia di ore di attività, tra missioni principali e secondarie e le ricche espansioni rilasciate dopo il lancio. Il vero valore aggiunto corrisponde alle mod: sono più di 500, estratte dal variegato catalogo del Creation Club, dove trovano spazio sia le creazioni degli sviluppatori di Bethesda sia i contenuti realizzati dagli utenti stessi.

Tra i nuovi contenuti extra troviamo la pesca, introdotta dalla stessa Bethesda nel Creation Club, così come la nuova Survival Mode e le quest di "Saints and Seducers". Questi tre nuovi add-on saranno inclusi nella Anniversary Edition, ma saranno disponibile anche per gli attuali possessori di Skyrim Special Edition e per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass.

A tal proposito, gli utenti PlayStation 5 e Xbox Series X|S che possiedono la Special Edition riceveranno un upgrade gratuito alla versione next-gen di The Elder Scrolls V: Skyrim, disponibile dall'11 novembre 2021. Nella stessa data debutterà la suddetta Anniversary Edition, che tuttavia non sarà offerta gratuitamente agli attuali possessori della Special Edition: chi vorrà accedere ai contenuti extra della nuova edizione potrà acquistare l'upgrade negli store digitali.

Ricordiamo, quindi, che The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sarà disponibile dal prossimo 11 novembre, su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Nell'annuncio non viene menzionata Nintendo Switch, console che circa quattro anni fa aveva accolto Skyrim e le relative espansioni, con l'aggiunta di alcuni add-on a tema The Legend of Zelda.