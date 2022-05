Epic Games Store regala la raccolta remastered di BioShock The Collection

Anche questa settimana Epic Games regala un gioco ai fedeli utenti del suo Store.

L'ultima produzione tripla-A ad essere coinvolta nell'iniziativa è BioShock The Collection (2016), raccolta con cui 2K Games ripropone la mai troppo lodata trilogia di BioShock con un comparto tecnico migliorato. Da oggi fino a giovedì prossimo, gli utenti dell'Epic Games Store possono riscattare il gioco senza costi aggiuntivi e aggiungerlo alla propria libreria.

BioShock The Collection è gratis su Epic Games Store



"Divertiti con la pluripremiata serie BioShock. Avventurati nelle città di Rapture e Columbia con BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: The Complete Edition, incluso ogni contenuto dell'add-on per giocatore singolo", si legge su Epic Games Store.

La raccolta remastered, sviluppata da Blind Squirrel Games, è stata rilasciata nel 2016 per PC, PS4, Xbox One e, più recentemente, per Nintendo Switch. Per i neofiti del franchise, BioShock The Collection rappresenta l'occasione migliore di recuperare l'iconica serie first-person shooter, inaugurata nel 2007 dal team di Irrational Games guidato da Ken Levine.

Tra le principali novità della Collection c'è il supporto all'alta risoluzione e al frame rate elevato. Oltre ai giochi della trilogia troviamo i DLC realizzati per BioShock 2 (Minerva's Den) e BioShock Infinite (Burial at Sea). Non è incluso, invece, il comparto multiplayer del secondo episodio.

Il download di BioShock The Collection è gratuito da oggi, giovedì 26 maggio, fino alle 17:00 del 2 giugno - giorno in cui Epic offrirà un altro gioco in regalo. Vi segnaliamo inoltre che in queste ore sono attivi i MEGA Saldi 2022 di Epic Games Store, con sconti fino al 75% su una vasta selezione di giochi per PC. Tra i titoli in offerta ci sono Tiny Tina's Wonderlands (-20%), Ghostwire Tokyo (-34%) e Far Cry 6 (-50%). La promozione è valida fino al 16 giugno.